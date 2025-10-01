Propietarios de administraciones de lotería aclaran cuánto ganan: «No es buen negocio, de cada décimo de Lotería de Navidad nos llevamos un euro» Varios loteros explican que tienen las comisiones congeladas desde hace 20 años y que «el margen es mínimo»

J. F. Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:49 Comenta Compartir

Detrás de la ilusión de los grandes premios y las colas crecientes para adquirir la Lotería de Navidad, los loteros describen una realidad económica precaria, marcada por comisiones estancadas y un riesgo financiero que, según afirman, puede «arruinarte la vida». A pesar de ser la cara visible de Loterías y Apuestas del Estado, muchos se sienten abandonados por una entidad que consideran a veces su «mayor enemigo».

La queja principal es unánime y resuena en muchas administraciones, tal y como recoge el canal de Youtube 'Emprender es jodido': «hace 20 años que no nos suben las comisiones». Esta congelación, frente a una inflación creciente, se traduce en una pérdida directa de poder adquisitivo. «Estamos perdiendo un montón de dinero porque no están actualizando las comisiones al mismo ritmo que que suben los precios», explica un lotero.

Las cifras revelan la delgadez de sus márgenes. Por un décimo de Lotería de Navidad, su comisión es de un 5% bruto, mientras que por una Primitiva de un euro, apenas reciben un 6% bruto, es decir, seis céntimos. Tras descontar impuestos y la cuota de autónomos, el beneficio neto es calificado por uno de ellos como «una miseria».

Esta situación ha transformado la percepción del negocio. Si bien en el pasado se podía ganar mucho dinero, la visión actual es muy distinta. «Ahora es una tienda de estas de barrio pues para ganarte un sueldo», comenta un veterano del sector. Aunque es posible «tener un sueldo digno», advierten que nadie debe esperar grandes lujos: «no vas a tener un Ferrari a final de año ni un Porsche».

La Lotería de Navidad salva el año

El modelo de negocio depende casi por completo del éxito de una campaña: la de Navidad. «Una mala campaña puede condenarlos a pérdidas durante todo el año», se señala en el reportaje. Los propios loteros lo confirman: «la Navidad te tiene que dar para cubrir todo el año», porque «el día a día no da para pagar unas nóminas pagar el alquiler».

A esto se suma un recorte en otras fuentes de ingresos. Antiguamente, los loteros recibían una comisión por pagar premios de mayor cuantía en ventanilla, pero ahora el límite se ha reducido. «Ya ni siquiera con premios superiores de 5.000 o 6.000 euros nos comisiona el estado, es decir, nos han recortado muchísimas cosas», lamenta un afectado.

Finalmente, los loteros relatan que están trabajando asumiendo un riesgo financiero considerable, pues lo hacen con su propio dinero y, si pierden lotería o no devuelven los décimos no vendidos, tienen que pagarlos de su bolsillo. La mala gestión puede llevar a la quiebra, como ilustra el caso de un antiguo dueño que «quebró y debía al Estado 200.000 euros». La conclusión de uno de los entrevistados resume el sentir general: «se puede ganar dinero y se puede perder mucho dinero porque una mala gestión de este tipo de negocios te puede arruinar la vida».