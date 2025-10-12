Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Prohens y los técnicos de Emergencias realizan la reunión de seguimiento de la dana en el interior del avión. Efe

Prohens y los técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Al no poder abandonar la nave por la dana 'Alice' realizaron el seguimiento de las lluvias torrenciales en la isla desde el interior del aparato

C. P. S.

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:56

Comenta

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el equipo técnico que les acompaña han tenido que ... permanecer la mañana de este domingo encerrados en un avión en el aeropuerto de Ibiza a causa del temporal de lluvia que afecta a la isla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  3. 3

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  4. 4 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»
  5. 5 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  6. 6

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  7. 7 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  8. 8 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  9. 9 Así comíamos: la Gipuzkoa de los fogones y los mercados
  10. 10 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Prohens y los técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Prohens y los técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza