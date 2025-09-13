Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Centenares de personas durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. EP

La plaza de San Pedro del Vaticano, escenario por un día de un concierto pop de talla internacional

Entre los cantantes que participan en el espectáculo que pone fin al Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana está la colombiana Karol G, icono del reguetón

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:26

La plaza de San Pedro del Vaticano va a convertirse en la noche de este sábado en el escenario donde actúen artistas de talla internacional ... como el cantautor estadounidense Pharrell Williams, el tenor italiano Andrea Bocelli o, entre otros, la colombiana Karol G, icono mundial del reguetón que probablemente se guardará sus canciones más atrevidas para otros palcos. Las interpretaciones se enmarcan dentro de la velada titulada 'Grace to the World' (Gracia para el mundo) y contará con un espectáculo visual en el que se utilizarán 3.000 drones para evocar imágenes luminosas inspiradas en las obras de arte que decoran la Capilla Sixtina, algunas de ellas realizadas por Miguel Ángel. Según indicaron fuentes vaticanas, es posible que el Papa León XIV se «asome» en algún momento a la plaza de San Pedro para seguir de cerca el concierto, que será retransmitido en directo por varias televisiones y plataformas internacionales.

