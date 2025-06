El Parlamento Vasco rechaza la propuesta del PP para dotar este año a la Ertzaintza con pistolas eléctricas táser

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una iniciativa del PP que instaba al Gobierno Vasco a dotar este año a la Ertzaintza de pistolas ... eléctricas (táser) con sus cámaras correspondientes para incluirlas como parte de la dotación reglamentaria de los agentes de seguridad ciudadana en 2025.

El PP ha llevado al pleno de la Cámara vasca «la necesidad de dotar a la Ertzaintza de pistolas eléctricas táser frente al aumento de la violencia y la proliferación de las armas blancas en el País Vasco».

Sin embargo, el texto no ha sido rechazado y la iniciativa que se ha aprobado ha sido la presentada por los grupos en el Gobierno, PNV y PSE-EE, con la abstención de EH Bildu y Sumar, y el rechazo de PP y Vox.

En la misma, el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a «actualizar la presente dotación de medios técnicos y de defensa de la plantilla de ertzainas, dentro de un plan de modernización de la Ertzaintza, con el fin de adecuar las necesidades de material que, en su caso, se consideren necesarias para la mejor prestación de este servicio público».

Además, señala que «se tendrá en cuenta tanto la evolución de los tipos delincuenciales como los avances en innovación tecnológica, a través del diálogo permanente, tanto con los profesionales como con la parte social representativa de la plantilla de la Ertzaintza».

En el debate, la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica ha denunciado «la proliferación del uso de armas blancas y el incremento de la violencia en los delitos que se vienen produciendo año tras año» en Euskadi, y ha citado el último informe de Seguridad Pública que señala que «los delitos en Euskadi han vuelto a crecer, con 3.010 delitos más que en 2023, un 2,18%, lo que supone una tasa de criminalidad del 65,31%».

Domaica ha destacado que «en 2024 se registraron 1.430 denuncias administrativas que se solucionan con multas, de las cuales se pusieron sanciones que han pasado de 801 a 963, un 20,22% más que el año anterior, y se han impuesto sanciones más altas, pasando de 850.000 euros a 1.285.000 euros, pero también es cierto que cada vez las paga menos gente». «Hay una impunidad al navajero porque más del 80% no paga las sanciones administrativas de las que saca pecho el Gobierno Vasco», ha criticado.

El PP ha afirmado que los ertzainas «piden medios para combatir esta nueva modalidad delictiva de las armas blancas» y solicitan «el uso de la pistola táser, un dispositivo de inmovilización eléctrica que tienen ya 107 policías del mundo, una defensa intermedia entre el bastón policial y el arma de fuego, una alternativa menos letal». «Nadie entiende por qué en los ayuntamientos ustedes apoyan las pistolas táser, pero para la Ertzaintza, que es nuestra policía integral, ustedes se niegan a dotarles de estas pistolas», ha criticado.

El parlamentario del PNV Jon Andoni Atutxa ha rechazado la iniciativa del PP porque no cree «ni necesario, ni realista» su propuesta, ya que considera que «las armas táser a día de hoy no deben equipar a todos y todas las agentes de Seguridad Ciudadana» y ha señalado que «además, no sería posible ni proceder a su adquisición ni completar la formación de todos y todas los agentes en los meses que restan del año, como pide el PP en su texto».

Para Atutxa, «el argumento básico del PP para insistir en su petición es que lo llevan en su programa electoral» y ha recordado que alcanzaron un acuerdo con el grupo popular en noviembre del año pasado que para PNV «sigue en vigor» en el que se incluye el compromiso de «actualizar el material de la ertzaintza con un plan de modernización, teniendo en cuenta la evolución de los distintos tipos delincuenciales y los avances tecnológicos que se estén produciendo, y con un diálogo permanente con los profesionales y con la representación de la plantilla de la Ertzaintza».

El parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea ha criticado «la falta de seriedad» del PP sobre este asunto porque «registró esta iniciativa en febrero, dos meses después de acordar un texto con el Gobierno» lo que muestra «muy claramente para qué utilizan ustedes esta Cámara». «No para conseguir acuerdos o para encontrar soluciones, para traer su agenda aquí», ha insistido.

EH Bildu ha denunciado que «al PP le interesa generar alarma y generar ruido» y cada semana lleva a la Cámara «la agenda de la derecha y de la extrema derecha». «Antes --en el debate sobre la RGI-- hemos visto racismo y percepción de falta de seguridad una y otra vez», ha criticado antes de acusar a los populares de «llevar cada semana algo para generar alarma» y «sin plantear soluciones».

La parlamentaria del PSE Miren Gallastegi ha recordado que esta iniciativa se ha debatido en otras ocasiones en la Cámara vasca y ha suscrito las palabras del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en respuesta a una pregunta parlamentaria, en las que señaló que «no considera oportuno fomentar debates políticos sobre cuestiones que debieran ser fundamentalmente técnicas y no objeto de debate político» y que «corresponde a los responsables policiales de la Ertzaintza determinar cuáles son los medios materiales que cada unidad y en cada caso necesita».

Además, ha recordado que la enmienda que ha presentado su grupo junto al PNV es «exactamente igual» a otra que firmó el PP sobre este mismo asunto, por lo que no entiende por qué no la respaldan en esta ocasión los populares. «No termino de entender cuál es la razón o el argumento que viene a avalar que reiteremos este debate. No veo justificación suficiente para repetir debates, señora Domaica, que no llevan a ninguna parte, porque hay un compromiso expreso», ha subrayado antes de lamentar la falta de acuerdo.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado que texto aprobado por los grupos que sustentan al Gobierno, ya que para Vox supone decir «haremos lo que nos dé la gana, según nos convenga y teniendo en cuenta lo que consideremos más adecuado» porque ha criticado que «garantizar la seguridad de la Ertzaintza en el desempeño de sus funciones no es prioridad de este Gobierno». El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, no ha participado en el debate.