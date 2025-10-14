OnlyFans ficha a la surfista vasca Alazne Aurrekoetxea para su plataforma La surfista vasca compartirá contenido exclusivo en la plataforma en una estrategia de OnlyFans por patrocinar a atletas de deportes minoritarios

OnlyFansha incorporado a su cartera de deportistas patrocinados a la surfista vasca Alazne Aurrekoetxea, en su estretagia de acercarse a nuevos públicos mediante el fichaje de deportistas de disciplinas minoritarias, al estilo de RedBull.

«Agradecida de contar con este nuevo patrocinador para esta temporada, que me apoyará en mis competiciones, entrenamientos y viajes», ha compartido la surfista vasca sobre su fichaje por OnlyFans.

Campeona de Europa de paddle surf, Alazne Aurrekoetxea incorporará a su tabla una pegatina de OnlyFans como parte del parocinio, además de publicar contenido exclusivo «100% deportivo» para sus seguidores en esta nueva plataforma.

«OnlyFans se une a mi camino deportivo y en esta plataforma compartiré contenido exclusivo 100% deportivo como sesiones de surf, entrenamientos o competiciones y viajes», ha comunicado a través de una publicación en Instagram en la que ha dado a conocer la noticia.

Alazne Aurrekoetxea se suma así a otros deportistas del panorama nacional que se han unido a la plataforma como la también surfista Lucía Martiño o el esquiador Joan Verdú, en una estrategia de OnlyFans por patrocinar a deportistas fuera del circuito de primer nivel.

