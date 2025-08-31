Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
Otras tres personas han resultado heridas en la colisión
Silvia Osorio
Domingo, 31 de agosto 2025, 07:16
Una mujer ha fallecido y tres personas más han resultado heridas como consecuencia de una colisión entre dos turismos en la N-240 a la ... altura del municipio de Lemoa.
Hacia las dos menos veinte de esta madrugada, dos turismos han sufrido un accidente de circulación en la N-240 a su paso por el término municipal de Lemoa. Debido a las graves lesiones sufridas en el siniestro una mujer, de 33 años de edad, ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas y evacuadas al Hospital de Cruces.
La vía ha permanecido cortada en ambos sentidos de la circulación hasta las 05:30 horas, momento en el que la carretera ha quedado expedita.
La Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de este fatal accidente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.