Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa

Una mujer ha fallecido y tres personas más han resultado heridas como consecuencia de una colisión entre dos turismos en la N-240 a la ... altura del municipio de Lemoa.

Hacia las dos menos veinte de esta madrugada, dos turismos han sufrido un accidente de circulación en la N-240 a su paso por el término municipal de Lemoa. Debido a las graves lesiones sufridas en el siniestro una mujer, de 33 años de edad, ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas y evacuadas al Hospital de Cruces.

La vía ha permanecido cortada en ambos sentidos de la circulación hasta las 05:30 horas, momento en el que la carretera ha quedado expedita.

La Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de este fatal accidente.