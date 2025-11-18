Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comparecencia de Euskal Herriko Mugimendu Feminista en Vitoria. Igor Martín

El movimiento feminista carga contra las «redes cómplices» de la violencia para el 25-N

Euskal Herriko Mugimendu Feminista anima a sumarse a sus manifestaciones del 25-N y denuncia «los discursos de odio, fascistas y antifeministas»

Saioa Echeazarra

Vitoria

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El movimiento feminista vuelve a extender su llamamiento para sumarse a las movilizaciones que convoca de cara al 25 de noviembre, Día internacional para la ... eliminación de la violencia contra la mujer. Un año más, el colectivo saldrá a manifestarse contra las agresiones machistas y este curso se centra en denunciar «las estructuras, la complicidad, las redes y las fraternidades que las sustentan».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  4. 4

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  6. 6 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  7. 7

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  8. 8 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  9. 9

    Rufián carga duramente contra Mazón y le llama «inútil» y «psicópata»
  10. 10 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El movimiento feminista carga contra las «redes cómplices» de la violencia para el 25-N

El movimiento feminista carga contra las «redes cómplices» de la violencia para el 25-N