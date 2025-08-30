Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior de una farmacia. R. C.

Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan

Un ensayo liderado por el CNIC analiza los betabloqueantes y revela que en mujeres que tras un ataque al corazón mantienen una buena función cardiaca, estos medicamentos «son más perjudiciales que beneficiosos»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:19

La mayoría de personas que toman fármacos betabloqueantes tras un infarto de miocardio sin un deterioro moderado o grave de su función cardíaca no los ... necesitan, y ello puede mermar su calidad de vida por los efectos secundarios de estos medicamentos, como fatiga, ritmo cardiaco lento y disminución del deseo sexual. Así lo revela una investigación realizada por más de un centenar de hospitales en España e Italia que se ha dado a conocer este sábado en el congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC Congress 2025), que se celebra en Madrid. Los resultados se han publicado en 'The Lancet' y en 'The New England Journal of Medicine'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  2. 2 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  3. 3 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  4. 4

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  5. 5

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  6. 6

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8 Detenido en la frontera de Irun un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  9. 9 Sigue en directo la Operación Retorno
  10. 10

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan

Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan