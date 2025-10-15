Las matrículas de color rosa con fecha de caducidad que llegan en 2026 a las carreteras europeas Las nuevas matrículas se implementarán en el primer trimestre y tendrán una duración temporal

Matrículas rosas con fechas de caducidad. Así serán las nuevas placas identificativas de vehículos que llegarán a las carreteras europeas a partir de 2026. Una nueva medida que se implementará en el primer trimestre del próximo curso a modo de prueba y que busca limitar el uso prolongado de las matrículas temporales.

Con fondo rosa y el código temporal «WW», así como una fecha de caducidad visible, esta nueva señalética tratará de facilitar los controles en carreteras para vehículos nuevos, importados o de prueba que se distinguirán del resto de vehículos en circulación gracias a estas dos letras y la placa de color rosa.

En concreto, las nuevas placas incluirán dos W, seguidas de un guion, tres numeros, otros guion y dos letras negras. Posteriormente, se instalará un nuevo elemento en la placa, correspondiente a la fecha de vencimiento del número temporal de la matrícula, que cuentan con una validez de entre 4 y 6 meses antes de la emisión del documento de matriculación definitivo.

Así, la idea de implementar placas rosas permitirá a las autoridades y fuerzas de seguridad rastraer con mayor facilidad las matrículas que siguen en circulación después de la fecha de vencimiento.

Por el momento, Francia ha sido el primer país en anunciar la llegada de las nuevas matrículas rosas a sus carreteras si bien esta medida podría propagarse a otros países miembros de la Unión Europea como ya pasara anteriormente por ejemplo con las matrículas de fondo de color azul.