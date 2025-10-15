Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las matrículas de color rosa con fecha de caducidad que llegan en 2026 a las carreteras europeas

Las nuevas matrículas se implementarán en el primer trimestre y tendrán una duración temporal

J.M.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:58

Comenta

Matrículas rosas con fechas de caducidad. Así serán las nuevas placas identificativas de vehículos que llegarán a las carreteras europeas a partir de 2026. Una nueva medida que se implementará en el primer trimestre del próximo curso a modo de prueba y que busca limitar el uso prolongado de las matrículas temporales.

Con fondo rosa y el código temporal «WW», así como una fecha de caducidad visible, esta nueva señalética tratará de facilitar los controles en carreteras para vehículos nuevos, importados o de prueba que se distinguirán del resto de vehículos en circulación gracias a estas dos letras y la placa de color rosa.

En concreto, las nuevas placas incluirán dos W, seguidas de un guion, tres numeros, otros guion y dos letras negras. Posteriormente, se instalará un nuevo elemento en la placa, correspondiente a la fecha de vencimiento del número temporal de la matrícula, que cuentan con una validez de entre 4 y 6 meses antes de la emisión del documento de matriculación definitivo.

Así, la idea de implementar placas rosas permitirá a las autoridades y fuerzas de seguridad rastraer con mayor facilidad las matrículas que siguen en circulación después de la fecha de vencimiento.

Por el momento, Francia ha sido el primer país en anunciar la llegada de las nuevas matrículas rosas a sus carreteras si bien esta medida podría propagarse a otros países miembros de la Unión Europea como ya pasara anteriormente por ejemplo con las matrículas de fondo de color azul.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  5. 5

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  6. 6 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  7. 7

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  8. 8

    Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia
  9. 9

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  10. 10 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las matrículas de color rosa con fecha de caducidad que llegan en 2026 a las carreteras europeas

Las matrículas de color rosa con fecha de caducidad que llegan en 2026 a las carreteras europeas