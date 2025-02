Mario Alonso Puig da con la clave para tomar el control de tu vida: «El enfoque es lo que sí puedes hacer»

J. F. Martes, 25 de febrero 2025, 18:53 Comenta Compartir

El reconocido médico y experto en desarrollo personal Mario Alonso Puig explica en su más reciente comparecencia cómo considera según su experiencia que podemos transformar las circunstancias y dejar de sentirnos víctimas de ellas. De esta forma destaca la importancia de «tomar responsabilidad sobre las emociones y enfocarse en las acciones que podemos controlar». Así, recomienda «no ignorar los problemas, sino aprender a mirar más allá».

Víctima o creador, tú decides

«¿Alguna vez te has sentido atrapado por las circunstancias? Como si no pudieras hacer nada para cambiarlas», comienza Puig su mensaje de audio semanal a sus miles de seguidores por todo el mundo. El autor de librso como 'Vivir es un asunto urgente' asegura que siempre «tenemos el poder de elegir cómo responder».

Según Mario Alonso Puig, quien ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, la clave está en cambiar el enfoque hacia lo que sí podemos hacer, transformando los límites en oportunidades. «Cuando decides ser creador en lugar de víctima, cambias tu enfoque hacia lo que sí puedes hacer y en ese cambio empiezan a surgir oportunidades donde antes solo veías límites», explica.

El poder de la atención

Puig subraya que «tu atención tiene un gran poder» y que «aquello en lo que te enfocas es lo que guía tu vida». Por ello, anima a tomar decisiones que hemos estado evitando y a dar pequeños pasos hacia lo que deseamos:

- Pequeñas acciones, grandes cambios: Este doctor invita a la reflexión personal con la pregunta: «¿qué pequeñas acciones podría hacer esta semana para sentirme más creador de mis propias circunstancias?».

- Plan de acción: Recomienda escribir un plan de acción en un papel, enfocándose en lo que decidimos hacer con las circunstancias en lugar de centrarnos en lo que nos ocurre. «De nada sirve centrarnos en lo que nos ocurre. Debemos enfocar en lo que decidimos hacer con ello», recomienda.

«Las circunstancias no lo determinan todo»

Aunque reconoce que las circunstancias influyen en nuestra vida, Puig enfatiza que no la determinan. «Acuérdate que siempre es mucho más fácil sentirse víctima que creador de las propias circunstancias. Eso no quiere decir que las circunstancias no importen, que no influyan en nuestra vida, sin embargo, no la determinan», sostiene.

La importancia de la autoestima

Mario Alonso Puig también reflexiona sobre cómo las críticas nos afectan y cómo la autoestima juega un papel fundamental. Una autoestima sólida, basada en la valoración interna, nos blinda ante los comentarios negativos. «Cuando alguien tiene una autoestima sólida, confía en sus posibilidades. Las críticas no lo derrumban porque su seguridad viene de dentro», explica.

Mensaje de esperanza de Mario Alonso

Con su mensaje, Mario Alonso Puig nos recuerda que siempre tenemos la capacidad de elegir cómo enfrentarnos a los desafíos que plantea la vida y de construir una vida más plena y satisfactoria. «Siempre es mucho más fácil sentirse víctima que creador de las propias circunstancias», reconoce, pero nos invita a tomar las riendas de nuestro destino.

Temas

Psicología