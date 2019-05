La jueza rechaza de nuevo que Osakidetza se persone en el juicio por la OPE No atiende el recurso presentado por Salud al considerar que no está acreditado que sea parte perjudicada por la filtración de exámenes TERRY BASTERRA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 24 mayo 2019, 08:09

Osakidetza no podrá personarse ni como parte afectada ni como acusación particular en el proceso que investiga el presunto fraude por la filtración de exámenes de especialidades médicas en la última OPE. Así lo ha ratificado la jueza Yolanda Varona, que ha rechazado el recurso presentado por el Servicio Vasco de Salud el 2 de mayo contra esta misma decisión. La magistrada mantiene que no está acreditada «la existencia de perjuicio alguno» para el Servicio Vasco de Salud «por la comisión del delito denunciado», que no es otro que el de revelación de secretos por parte de un funcionario público. Esto no quita, como ya apuntó Varona, que si durante el transcurso de la investigación queda demostrado daño al organismo público, este pueda tener entrada en el proceso judicial abierto.

La decisión inicial adoptada por la jueza el pasado abril hacía temer a los abogados de Osakidetza que durante el desarrollo de la investigación pudiese cambiar la situación procesal del ente para ser considerado «responsable civil» de este presunto fraude en la convocatoria pública de empleo.

Las pesquisas continuarán a partir del martes con el inicio de las declaraciones de los testigos. Diez personas están citadas ese día y el siguiente en el juzgado de instrucción número 2 de Vitoria para responder a las preguntas de la magistrada y la Fiscalía. Entre ellas estarán José María Egaña Barreñechea, cirujano del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del hospital Donostia y miembro de tribunal que envió el 30 de mayo una carta a la directora general de Osakidetza alertando de un resultado «insólito» en su especialidad. Si finalmente son condenados se enfrentarán a penas de hasta tres años de cárcel.

No obstante, si se acredita daño, el organismo público podría entrar en el proceso

También declararán como testigos la próxima semana los tres anestesistas afiliados a ESK que 'adivinaron' ante notario los nombres de las personas que sacarían las notas más altas en la OPE de su especialidad. Otra de las citadas es María Jesús Múgica, exdirectora general de Osakidetza y que dimitió para intentar frenar el escándalo. No lo logró y la tormenta se acabó llevando por delante al consejero Jon Darpón.

El jueves será el turno de los tres jefes de servicio imputados y aún queda por conocer la fecha en la que declararán las otras tres personas citadas a petición de la Fiscalía. Son tres altos cargos de Osakidetza: el exdirector de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto -que también dimitió- ; su subdirector, Xabier Balerdi, y el director de Planificación Sanitaria, Andoni Arcelay.