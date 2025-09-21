Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
Vista este domingo de los efectos del incendio forestal que afecta al concello de Pantón (Lugo). Efe

El incendio forestal de Lugo tiene el punto «más conflictivo» en la zona del cañón del Sil

Los efectivos trabajan para estabilizarlo tras haber quemado ya más de 2.000 hectáreas

EP

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:50

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha explicado que la situación en el incendio forestal de Pantón, que ha arrasado ya más de 2.000 hectáreas, «está bastante estable» tanto en este municipio como en el de Sober y el punto «más conflictivo» se concentra en la zona del cañón del Sil.

«En el Ayuntamiento de Pantón y Sober está bastante estable, fue una noche tranquila y en la zona del río Sil es el sitio más conflictivo actualmente y los efectivos trabajan para intentar estabilizar el fuego», ha declarado este domingo tras visitar la zona afectada por el incendio de Pantón.

En cuanto al incendio del municipio ourensano de Lobios, iniciado en la madrugada de este domingo, que calcina dos hectáreas dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, ha explicado que hay «dos puntos».

Asimismo, la conselleira ha avanzado que las ayudas de la Xunta para hacer frente a los daños de los incendios llegarán también a los damnificados por los nuevos fuegos.

La titular de Medio Rural ha visitado este domingo el lugar Rosende, en Sober, donde ha conocido la afectación en algunos de los viñedos de la Ribeira Sacra y, posteriormente se trasladó a San Román de Acebre, en Pantón.

Concluyó su visita en el puesto de mando avanzado donde conoció la situación del fuego de Pantón en lo que trabaja un «amplio dispositivo gallego de lucha contra los fuegos» y cuenta con la colaboración de la Unidade Militar de Emerxencias (UME), bomberos comarcales, GES y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  2. 2

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  3. 3

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  7. 7 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  8. 8 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  9. 9 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El incendio forestal de Lugo tiene el punto «más conflictivo» en la zona del cañón del Sil

El incendio forestal de Lugo tiene el punto «más conflictivo» en la zona del cañón del Sil