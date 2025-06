Una guía de actuación en caso de agresión machista para unas fiesta más seguras

Con el verano llegan las fiestas, y con estas, lamentablemente, un aumento de las agresiones machistas. Para poner fin a esta lacra y hacer de ... los ambientes de ocio nocturnos lugares seguros y de disfrute para todos, Emakunde, EUDEL y las diputaciones forales vascas han impulsado la campaña Beldur Barik Jaiak. con el objetivo de llegar a los jóvenes en espacios festivos y concienciarles. La guía ofrece, paso a paso, un plan de actuación en caso de ser víctima de una de estas agresiones, haber presenciado una o haber sido solicitado ayuda por una víctima.

La guía subraya, en primer lugar, que en caso de observar conductas machistas, «desapruébalas públicamente, dejando claro que la fiesta no justifica ninguna actitud que limite la libertad de las mujeres». Además, recuerda que «solo sí es sí y que, si te sientes incómoda con alguien, forzada a hacer algo que no quieres o no se respeta tu palabra, tienes todo el derecho a decir basta y no seguir». Y teniendo en cuenta el gran consumo de alcohol y drogas que tienden a realizar los jóvenes en las fiestas estivales, la guía también hace alusión a que estas sustancias «no exculpan al agresor de sus actos, como tampoco debe generar sentimientos de culpa a quien ha sido agredida por haberlas consumido».

En caso de ser víctima de una agresión «recuerda que la responsabilidad de la agresión es del agresor y no tuya. No debes sentir vergüenza para contarlo y pedir ayuda», asegura. En cambio, si alguien que ha sido agredida acude a tí para pedir ayuda, la guía recomienda escucharle, «no la dejes sola, nunca emitas juicios y pregúntale antes de llamar a algún servicio o dar algún otro paso. Recuerda que la última decisión es suya». El decálogo también insiste en llamar al 112SOS Deiak o la Policía municipal en caso de encontrarse en una situación de peligro.

Es importante tener en cuenta que «si has sufrido una agresión sexual, si te lavas ocambias de ropa puedes eliminar pruebas» y, si eres agredida, se puede llamar al teléfono 24 horas de atención a las víctimas (SATEVI) 900 840 111 para contar con la asesoración del personal especializado. Con todo, en cada territorio existen centros de crisis 24 horas a los que también se puede acudir sin necesidad de interponer denuncia, tanto si la agresión se ha producido de forma reciente como si ha sucedido en el pasado.

Síntomas de sumisión química

La guía incluye otro apartado que ayuda a identificar si la agresión es de caracter químico y los síntomas para identificarla. Eso sí, la guía aclara que en caso de sentir un pinchazo lo primero que se debe hacer es «avisa a tus amigas y amigos y llama al 112» así como que «no te quedes sola». Algunos de los síntomas de una sumisión química incluyen el habla pastosa, alteraciones visuales, mareo o vértigo y confusión, entre otras.