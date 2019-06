El Gobierno Vasco defiende a la consejera de Salud ante las acusaciones de que conocía las filtraciones en Osakidetza EH Bildu y Elkarrekin Podemos denuncian que Murga las presuntas irregularidades en las OPE de Osakidetza DV Y AGENCIAS Martes, 11 junio 2019, 14:25

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha considerado este martes que no cree que tenga «trascendencia penal ni política» el testimonio de una doctora que apunta a que la actual consejera de Salud, Nekane Murga, conocía las filtraciones en la OPE de Osakidetza, y ha asegurado que ésta nunca ha formado parte de un tribunal de selección de oposiciones.

Erkoreka ha salido al paso de lo que ha declarado pocas horas antes la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga. Ésta ha asegurado que en las investigaciones abiertas sobre las presuntas irregularidades en la última OPE de Osakidetza «hay un audio que vincula totalmente» a la actual consejera de Salud «por ser conocedora de prácticas corruptas».

Cristina Macazaga ha comparecido ante los medios de comunicación para posicionarse sobre las últimas informaciones conocidas en torno a la investigación abierta ahora hace un año, y en concreto a las grabaciones de las declaraciones en la investigación interna de Osakidetza.

En concreto se ha referido a la de una opositora que relató que la actual consejera, entonces alto cargo del Departamento de Salud, le dijo: «Para no tener el examen, lo has hecho muy bien», según publica este martes un diario digital. A juicio de la parlamentaria de Elkarrekin Podemos esto «demuestra que el 'vox populi' de las OPE dopadas es una realidad en Osakidetza y que hasta la propia consejera puede ser conocedora« de ello, por lo que el próximo viernes interpelarán a Murga en el Parlamento Vasco para escuchar «todas las explicaciones que pueda dar en relación con su vinculación con las filtraciones».

Cristina Macazaga ha adelantado que tras escuchar su intervención su grupo obrará «en consecuencia». «Es obvio que quien tiene algo que ocultar nunca trabajará por esclarecer todo lo referente a las OPE dopadas«, ha añadido la parlamentaria de Elkarrekin Podemos.

Ante estas acusaciones de la parlamentaria de Elkarrekin Podemos, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha indicado que ha tenido ocasión de hablar con Nekane Murga tras el consejo de Gobierno y le ha confirmado que «nunca» participó en ningún tribunal de selección de ninguna OPE de Osakidetza. Ha añadido que la que «persona que ha hecho ese testimonio sí participó en un tribunal de selección».

Erkoreka ha manifestado que desconoce si se produjo esa conversación entre la citada doctora y Murga, con la que no ha hablado de si es cierta o no, y que, en todo caso, se habría producido hace 15 años y entre dos personas que no tenían en ese momento responsabilidad política.

El portavoz del Ejecutivo ha indicado que, en todo caso, «no tiene ninguna trascendencia» para la investigación penal. «Yo no digo que la consejera supiera o no supiera, digo simplemente que creo que no tiene trascendencia un testimonio prestado ahora en el seno de unas investigaciones internas desarrollas por la propia Osakidetza», ha añadido.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha considerado «un escándalo de primera magnitud» que la actual consejera de Salud asumiera con «naturalidad» en una OPE anterior que en las oposiciones de Osakidetza se filtran los exámenes para beneficiar a determinadas personas. A su juicio, queda demostrado que la actual consejera «conocía ya de oposiciones anteriores la existencia de filtraciones».

Ubera ha considerado que a partir de ahora «Murga carece de cualquier credibilidad para dirigir la investigación interna de la OPE y aclarar las irregularidades cometidas«, y ha anunciado que el próximo viernes interpelará a la consejera en el Parlamento Vasco.

También ha denunciado que la investigación interna de Osakidetza la esté dirigiendo la exdirigente del PNV Belén Greaves, lo que, a su juicio, «contraviene todos los principios de independencia y neutralidad políticas» que deben exigirse en un caso así.