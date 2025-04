El euskera comparte rasgos con todos los demás idiomas

Las lenguas genéticamente aisladas carecen de parentescos conocidos y representan el 2-3 % de los idiomas del mundo. El euskera es uno de los ejemplos ... más conocidos, pero hay muchos más, como el ainu de Japón, el pirahã de Brasil y el burushaski del norte de la India. El hecho de carecer de parentescos idiomáticos significa que estas lenguas no son como los idiomas que se clasifican en familias. Por ejemplo, el castellano, el francés y el inglés pertenecen a la familia de lenguas indoeuropeas, tal como quedó demostrado hace más de dos siglos. Las lenguas aisladas no han sido objeto de investigaciones profundas, menos aún de estudios comparativos.

El libro Investigating language isolates: Typological and diachronic perspectives viene a cubrir ese vacío. Se trata de una recopilación de artículos editada por Iker Salaberri, Dorota Krajewska y Eneko Zuloaga, profesorado de la UPV/EHU, y Ekaitz Santazilia, de la Universidad Pública de Navarra. El libro se divide en 11 capítulos y analiza 20 lenguas aisladas habladas en todos los continentes. El personal investigador compara los rasgos lingüísticos de las lenguas aisladas con los del resto de idiomas y analizan cómo han evolucionado en el tiempo y de qué modo les ha afectado el contacto con otras lenguas.

El hecho de que las lenguas aisladas no tengan parentescos conocidos a menudo genera mitos y creencias en torno a ellas. En Euskal Herria es habitual oír decir que el euskera es la lengua más antigua de Europa, que es especial, un idioma puro, y que tiene una gramática compleja. En este libro recién publicado se lleva a cabo una comparación cuantificadora masiva de diferentes rasgos gramaticales de 215 lenguas del mundo y se demuestra que las lenguas aisladas se comportan de manera similar al resto de idiomas: no son especiales, ni puras, ni más antiguas ni más recientes que el resto de lenguas, y no tienen una gramática más compleja.

Además, se señala que, en las lenguas aisladas, al igual que en el resto de idiomas, pueden desarrollarse técnicas de reconstrucción etimológica de palabras, aunque esas técnicas tengan sus particularidades.

El libro ha sido publicado por la prestigiosa editorial holandesa John Benjamins, en el número 135 de la línea de publicación Typological Studies in Language. El equipo editor del libro ha contado con el apoyo de los proyectos Monumenta Linguae Vasconum y TransGram financiados por el Ministerio de Ciencia y del grupo de investigación en Lingüística Diacrónica, Tipología e Historia del Euskera financiado por el Gobierno Vasco.

La edición ha corrido a cargo del profesorado de la UPV/EHU Iker Salaberri, Dorota Krajewska y Eneko Zuloaga, y de Ekaitz Santazilia, de la UPNA. La autoría de los capítulos corresponde a profesorado y personal investigador de diversas universidades ubicadas en Francia, Alemania, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos. Uno de los autores es el profesor Julen Manterola de la UPV/EHU. El libro ha sido fruto de tres años y medio de trabajo.