España deja de ser un bastión del catolicismo: apenas la mitad de los ciudadanos reconoce serlo

La muerte del Papa Francisco, el cónclave para escoger a su sucesor y la llegada de éste, León XIV, a la cátedra de San Pedro ... han despertado un notable interés por la religión en España, «un país que durante siglos fue considerado uno de los principales bastiones del catolicismo y motor de su difusión internacional». Pero el peso de la Iglesia Católica en la sociedad española ha ido disminuyendo ante un proceso de secularización que parece imparable. «En abril de este mismo año, solo el 55% de los españoles mayores de edad se identificaba como católico, una cifra que dista considerablemente del 90% equivalente registrado en la segunda mitad de los años setenta». Así lo recoge la última de las 'Notas de coyuntura social' presentada este lunes por Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros).

Aunque la disminución en la proporción de católicos «es sustantiva en todos los grupos de edad, es especialmente profunda entre los más jóvenes», según los datos de la Encuesta Social Europea analizados por Funcas. A principios de siglo, en 2002, «el 60% de la población de 18 a 29 años se identificaba como católica», mientras que en apenas dos décadas después, «en 2024, solo lo hacía el 32%». En la población de mayor edad, «entre quienes tienen 70 años o más, la identificación como católicos pasó del 89% al 77% en el mismo periodo».

El avance de la secularización «puede atribuirse en gran medida al reemplazo generacional, sin embargo, no es el único factor que explica la caída de la identificación católica de la población», señala la nota en la que Funcas ha dado a conocer este análisis. Tampoco se ha dado una sustitución en las creencias. «El espacio del catolicismo apenas ha sido ocupado por otras religiones, como podría esperarse, en parte, por la incorporación de población de origen extranjero a la sociedad española, sino que en su mayoría se corresponde con quienes se declaran indiferentes, agnósticos o ateos, es decir, con quienes no tienen una adscripción religiosa». El porcentaje de quienes no se identifican con ninguna fe ha pasado del 22% en 2002 al 42% en 2024, lo que representa un cambio sustancial en el panorama religioso del país.

Según los datos de la Encuesta Social Europea, al igual que las creencias religiosas retroceden, también lo hacen las prácticas, que en España se sitúan en niveles «históricamente bajos». Las iglesias se vacían. En 2024 solo un 17% de los residentes adultos se identificaba como católico y asistía a oficios religiosos con una frecuencia al menos mensual, cifra que, sin embargo, en 2002 todavía alcanzaba al 28%. Por edades, en 2024, solo el 8% de los residentes de 18 a 29 años se identificaba como católico y asistía a oficios con regularidad (al menos una vez al mes), frente al 33% en el grupo de 70 años o más.

Desplome de los matrimonios

El retroceso de la religión en la vida cotidiana se comprueba en otros dos indicadores: «El desplome de los matrimonios católicos y la caída paulatina de la matrícula en la asignatura de religión católica». En cuanto al primero, en 2023, solo el 18% de los matrimonios entre personas de distinto sexo se celebró por el rito católico; en 1976 prácticamente todos los matrimonios eran religiosos e, incluso en el año 2000, aún representaban el 76% del total.

En cuanto a la proporción de niños matriculados en la asignatura de religión católica en la escuela, en el último curso con datos disponibles, 2022-2023, el 56% del alumnado de Primaria lo estaba, frente al 85% del primer curso con datos, 1998-1999. En los centros públicos, la matrícula en esa asignatura bajó del 81% al 44%. «En los privados, aunque también desciende, la enseñanza de la religión católica sigue siendo mayoritaria: pasó del 91% al 82%».

Estas diferencias no necesariamente reflejan un mayor nivel de religiosidad de las familias de la escuela privada, apunta el análisis, sino que «pueden estar relacionadas con la orientación confesional de la mayoría de estos centros en España y con que algunas familias prioricen aspectos como el proyecto educativo o el entorno social sobre la correspondencia de la enseñanza religiosa con la identificación y la práctica cotidiana de la familia».