Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Dos Santos, enfermo con ELA de 69 años, durante una sesión de fisioterapia. Adela

Enfermos de ELA de Gipuzkoa aplauden que «por fin» vayan a recibir subvenciones

Una año después de la aprobación de la ley, el Gobierno central activa 500 millones para este colectivo. «Esperamos que ahora sea verdad»

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 23:59

Comenta

El Gobierno central anunció ayer la noticia que esperaban «con ansias» desde hace un año los 50 pacientes guipuzcoanos que tienen Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): ... la aprobación de una partida de 500 millones de euros para reforzar el sistema de dependencia de los enfermos e «impulsar la Ley ELA». La Federación de Asociaciones de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Euskal Herria (Adela) aplaude que «por fin» vayan a recibir ayudas, lo que consideran una «buena base».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  4. 4 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  5. 5 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  6. 6 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  7. 7

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  8. 8

    «El edificio se verá de verdad en unos meses, cuando crezca la vegetación»
  9. 9 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  10. 10 A la espera de la lluvia para el golpe de setas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Enfermos de ELA de Gipuzkoa aplauden que «por fin» vayan a recibir subvenciones

Enfermos de ELA de Gipuzkoa aplauden que «por fin» vayan a recibir subvenciones