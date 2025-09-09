Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un instituto en Mérida. EFE

El porcentaje de españoles con bajo nivel educativo duplica al de Europa: el 35% tiene como máximo la ESO

El informe 'Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE. 2025' analiza la evolución de los diferentes sistemas educativos

C. P. S.

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:48

España mantiene un porcentaje de población con bajo nivel educativo (34,7%) que supera al doble de la Unión Europea (15,5%) y en 16 ... puntos a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

