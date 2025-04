Mascarilla y nervios en la Selectividad más atípica

Patricia Rodríguez Domingo, 5 de julio 2020 | Actualizado 06/07/2020 13:01h. Comenta Compartir

Este lunes a partir de las 9.00 horas, 4.594 estudiantes guipuzcoanos se agolparán -siempre guardando las distancias- en los campus de la UPV/EHU en San Sebastián y Eibar para enfrentarse al primer día de las pruebas de acceso a la Universidad, la EAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad), la anterior Selectividad. Sin duda la recordarán como la convocatoria más singular de los últimos años. Atrás dejan un curso «largo, caótico y extraño», como coincide la mayoría de los alumnos. Largo porque en Euskadi, los exámenes tienen lugar un mes más tarde de lo habitual. Generalmente las pruebas se realizan a principios de junio, pero la situación sanitaria recomendó que se retrasaran para garantizar la seguridad de los alumnos y docentes. Caótico porque el coronavirus rompió de lleno la rutina del curso y obligó a cambiar los planes educativos de la noche a la mañana al tener que continuar la formación desde casa. Y extraño porque la vuelta a las aulas ha venido acompañada de estrictos protocolos de seguridad para evitar los contagios.

Al igual que en ediciones anteriores, este lunes volverán los nervios y el repaso de apuntes de última hora. Lo inédito de esta convocatoria será ver a cientos de estudiantes protegidos con mascarillas, separados a metro y medio de distancia y realizando la higiene de manos a a las puertas de cada instalación, que estos días se adaptaban para la ocasión. La Universidad del País Vasco y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco han colaborado en los últimos meses para reorganizar el desarrollo de la prueba. «Ha sido todo un reto. Si ya de por sí esta prueba es compleja a nivel de logística, en esta situación la necesidad se ha visto incrementada. Hemos pasado momentos de muchísima incertidumbre. Durante meses venimos trabajando estos aspectos, viendo qué se estaba haciendo en el resto de comunidades autónomas y universidades, elaboramos diferentes propuestas y al final nos autorizaron una propuesta de organización y distribución, con diferentes espacios», explica la vicerrectora, Araceli Garñin.

Estudiantes y medidas de seguridad en el examen. Ainhoa Múgica / Askasibar

En esta primera convocatoria -que se alarga hasta el miércoles- el examen de Lengua vasca y Literatura abrirá por la mañana la serie. Los alumnos que vayan a la convocatoria extraordinaria lo harán los días 20, 21 y 22 de julio. Los aspirantes se enfrentarán a unos exámenes más flexibles, es decir, con más opciones para elegir -podrán optar por la opción A y B, con la posibilidad de combinar preguntas de ambos bloques-. En este sentido, Amaia Olkotz, profesora de 2º de Bachiller en Axular Lizeoa, considera que «la ayuda está bien» aunque «hay mucho nerviosismo entre los alumnos». En este centro realizaron las clases preparatorias presenciales durante una semana y a su juicio, «creo que no están peor preparados que otros años». El hecho de que los estudiantes hayan tenido un mes más para estudiar y que el examen sea más flexible supone una ventaja pero «al final se compensa» con los «factores adversos» que han tenido que afrontar, según afirma Uxue Ortega, docente en Larramendi Ikastetxea. «Llegan bajo mínimos, están agotados, han trabajado muchísimo, para quitarse el sombrero».

Maitane Calles | Estudiante 2º Bachiller en Eibar BHI «Tengo miedo al momento de tomarme la fiebre»

Esprint final de curso. Último repaso antes del examen para obtener el pasaje a la Universidad. «Hay nervios pero yo creo que estoy preparada, los profesores nos han ayudado mucho, sobre todo estos últimos días en las clases preparatorias» para la Selectividad, afirma Maitane Calles, estudiante de 2º de Bachiller del instituto Eibar BHI. Fueron precisamente los alumnos de este último curso los más perjudicados por la suspensión de las clases presenciales. «Nos jugamos el acceso a la Universidad», subraya. A pesar de que asegura llevarlo «bien», las medidas para prevenir contagios de Covid-19, protagonistas en esta convocatoria, es lo que más estrés le genera. «Tengo miedo al momento de tomarme la fiebre, por si tengo, aunque en el 'insti' ha habido cero casos. También me estresa no haber sabido hasta el último momento dónde íbamos a hacer los exámenes, porque este año han habilitado más sitios», comenta esta eibarresa, que intenta atemperar los nervios apoyándose en los buenos resultados finales que ha obtenido. Pero tampoco se puede despistar. «Necesito un 8,7 para Educación Infantil, aunque este año contamos con más facilidades porque hay más opciones donde elegir», comenta.

Después de tres meses de docencia online, miles de guipuzcoanos como esta joven volvieron a las aulas para resolver dudas con sus profesores, compartir resúmenes y priorizar temario. «Cada uno tenía que escoger las asignaturas a las que quería asistir y había que apuntarse para establecer los grupos y organizar los espacios. Yo me apunté a las cinco a las que me voy a presentar: Inglés, Euskera, Lengua, Historia de España e Historia del Arte. Esta última es la que más preparación necesitaba, por un cambio de profesoras que tuvimos a mitad de curso. Hemos tenido tiempo para prepararnos pero se ha notado que hemos andado más corriendo con los temarios», comenta esta alumna, que resume este curso como «caótico», a la vez que lamenta el no haber podido celebrar la cena de fin de curso que se organiza todos los años en el instituto con los profesores y los alumnos al haberse cancelado.

Lucia Maté | Estudiante 2º Bachiller en La Salle «Llegamos a la Selectividad derrotados»

¿Nervios? Lucía Maté responde a la pregunta del millón con un rotundo 'sí'. «¿Y si, al tomarme la temperatura tengo décimas de fiebre? Eso es lo que me agobia», cuenta esta estudiante de 2º de Bachiller del colegio La Salle de Donostia, a quien el mar de medidas higiénicas y de protección para la prevención de contagios contra el coronavirus que le esperan durante tres días consecutivos también le está generando «mucho estrés». «Ya el día que volvimos a las aulas era todo muy raro, tener que estar a dos metros de distancia con tus amigos a los que no veías desde hace casi tres meses, con las mascarillas...», recuerda esta aspirante a ingeniera mecánica en la Escuela de Ingenieros de Donostia. «Estoy muy nerviosa, necesito un 5 pero aspiro a sacar mejor nota por si luego quiero cambiar de carrera, para no tener que repetir la Selectividad. Historia es la asignatura que más miedo me da por la cantidad de temario y 'Mate', que me pondera mucho», explica.

Estos últimos días de refuerzo presencial ha aprovechado la cercanía de sus profesores para resolver todas las dudas que venía arrastrando desde casa. «Es muy diferente tener al profesor al lado que en una pantalla. Por ejemplo, dibujo técnico por ordenador se hacía más difícil. Y en cuanto al temario, no hemos dado todo como lo podíamos haber dado en clase. Aunque yo he tenido suerte y mi colegio se ha organizado bastante bien y ha estado pendiente de nosotros».

Esta joven de 18 años recién cumplidos y vecina de Astigarraga cree que, a pesar de las dificultades que han tenido durante el curso, tienen «más ventaja al cambiar la estructura del examen y poder elegir entre más opciones. Eso sí, el criterio de corrección será igual», recuerda a falta de un día para dar carpetazo a la etapa escolar más «surrealista, larga y cansada» que ha vivido como estudiante. «Nos alargaron las clases y llegamos a la Selectividad derrotados, ya no podemos más. Teníamos idealizado el curso, con las vacaciones más largas que íbamos a poder tener jamás, porque terminas a finales de mayo, después la graduación, cumplir los 18, el viaje de fin de curso... y se nos ha fastidiado todo».

Con la mirada puesta en septiembre, Lucía espera que las clases universitarias sean presenciales «porque lo de online lo veo mal. En casa no te concentras igual que en clase», asegura.

Borja De Carlos | Estudiante 2º Bachiller en Erain de Irun «Si hace calor y tenemos que estar con la mascarilla...»

El curso ha ido muy rápido. De pronto nos plantamos en marzo, llegó el coronavirus, y sin darnos cuenta, la Selectividad», dice Borja de Carlos, estudiante de 2º de Bachiller en el colegio Erain de Irun. Resaltando lo insólito de esta EAU en el marco de una pandemia sin precedentes, este donostiarra asegura que, en general, pese a la dificultad que representaba no poder tener las clases presenciales durante todo este tiempo en que se ha prolongado el confinamiento, -desde que se decretase el estado de alarma el pasado 14 de marzo hasta el 21 de junio-, han podido estudiar sin mayores dificultades y se siente «preparado». «Aunque las clases online para nada son lo mismo ni haces lo mismo que en clase. Por eso el comienzo de curso en la Universidad da un poco de miedo», expresa.

Espera entrar en la doble titulación de Derecho y ADE en Madrid, para lo que necesita un 11,3 de 14. «Me la juego bastante», dice. De momento, tiene todo aprobado «con nota». Al igual que el resto de alumnos entrevistados, a los nervios propios de un examen de estas características se unen los generados por la situación excepcional del Covid-19. «Estamos muy nerviosos porque hasta hace nada no sabíamos qué iba a pasar con las pruebas y no hemos sabido dónde eran. Siempre suele ser en el campus de la UPV pero este año han puesto más sedes y eso a mí me ha generado mucho estrés. Además, como haga calor y tengamos que estar con la mascarilla todo el tiempo... Los profesores nos insisten en que respetemos las medidas de prevención, igual que hacían cuando volvimos al cole para las clases preparatorias pero se hace raro estar a un metro y medio de distancia de tus amigos después de tanto tiempo sin verles», comenta este joven de 18 años. En cuanto a la reestructuración de la prueba, aplaude que haya más opciones donde elegir.

Como tantos otros jóvenes, también él tuvo que cancelar el viaje de Interrail que tenía planeado por Europa, con salida el pasado 15 de junio. «Íbamos a recorrer Alemania, Italia, Francia... pero tuvimos que cancelarlo. Otros compañeros del cole que iban a Mallorca y lo mismo, se quedaron sin vacaciones. Ha sido una faena. Además, se nos ha acortado el verano porque las clases se han atrasado».