El Gobierno Vasco valora un acuerdo «transformador» de la Educación y la oposición celebra el fin de las huelgas

El acuerdo sobre la bocina alcanzado la noche del viernes para encauzar el conflicto laboral con los profesores de la Educación pública vasca ha provocado ... diversas reacciones entre los partidos y los sindicatos vascos, la mayoría de ellas de satisfacción por el pacto logrado entre el Departamento de Educación y una amplia representación de los sindicatos. El Gobierno Vasco ha valorado que se trata de un acuerdo «histórico» que será «transformador» para la escuela pública vasca, mientras que los partidos de la oposición han destacado que la renovación del convenio de los docentes, congelado desde 2010, permite acabar con un ciclo de huelgas que podía haber tenido su continuidad durante toda la semana que viene. El sindicato ELA ha sido el único agente que se ha mostrado muy crítico con el pacto alcanzado, y ha acusado al resto de las centrales de «rendirse a las presiones» del Ejecutivo vasco.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, subraya que «hemos conseguido un acuerdo transformador de la escuela pública vasca, ya que refuerza el sistema educativo, que es lo que el sistema necesitaba y lo que nos habían pedido los centros». A su juicio, el acuerdo contempla nuevos recursos y medidas concretas que suponen un impulso «real» a la calidad del sistema educativo. «Vamos a poner a disposición del profesorado más recursos para la mejora de los resultados, para atender el bienestar emocional del alumnado, para dar una mejor respuesta a la diversidad y para reforzar el euskera en los centros. También vamos a bajar las ratios, reducir las horas lectivas en Primaria y hemos acordado una mejora retributiva razonable», ha detallado.

Tras mostrar su «satisfacción por el logro conseguido», Pedrosa ha apuntado que el consenso alcanzado forma parte de una dinámica de acuerdos sostenidos que el Gobierno Vasco ha ido alcanzando en los últimos meses. En este sentido, ha puesto en valor la aprobación de los convenios de Educación Especial después de 20 años (en diciembre de 2024), el de Haurreskolak después de 16 años (febrero de 2025) y el de personal de cocinas y limpieza tras 16 años (marzo 2025).

Entre los partidos políticos el acuerdo en Educación también ha sido bien recibido. El portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que este pacto «ha puesto en el centro la mejora del sistema público educativo en Euskadi» y ha criticado que ELA «sigue priorizando su estrategia de confrontación y de desgaste y se ha quedado sola y aislada frente a un buen acuerdo».

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea ha celebrado el acuerdo alcanzado en Educación, aunque ha lanzado un recado al Gobierno Vasco: «Esta bien que deje a un lado la tozudez y por fin se haya sentado a hablar con propuestas y contenidos que dan respuesta a las necesidades de la comunidad educativa». En cualquier caso, ha lamentado que el retraso en alcanzar un pacto «haya costado nueve días de huelga».

La parlamentaria del PSE-EE Aroa Jilete ha destacado que el acuerdo «prestigia y pone en el centro la escuela pública, que es lo importante», y ha señalado que ahora es necesario que el debate «cambie de foco y se centre en otros muchos retos que hay por delante, como la lucha contra la segregación o la bajada de la natalidad que afecta directamente también a la educación».

La portavoz parlamentaria del PP vasco, Laura Garrido, ha advertido que, independientemente del acuerdo alcanzado en Educación, «sigue habiendo cuestiones sin resolver en el ámbito educativo», y ha señalado que «no solo se trata de dotar de más recursos al sistema educativo sin más», sino que «hay que gestionar bien el dinero público».

Por su parte, el portavoz parlamentario de Sumar Euskadi, Jon Hernández, ha considerado el pacto en Educación es «una gran victoria para la escuela pública», aunque «quedan muchas cosas por hacer». Ha añadido que con él se demuestra que el objetivo de los sindicatos «no es fastidiar, como a veces el Gobierno parece insinuar, sino mejorar la educación pública».

Críticas de ELA

Entre los sindicatos la satisfacción por el acuerdo ha sido la nota dominante en el día después, aunque ELA, la única central que no firmó el pacto, se ha mostrado muy crítica con el resto de los sindicatos. En un comunicado, la central nacionalista ha acusado a Steilas, LAB, CC OO e Interinok Taldea de «rendirse a las presiones» del Gobierno Vasco. Según ELA, el acuerdo «no recoge las demandas troncales de los huelguistas, ya que no hay mejoras de ratios, ni medidas para la desburocratización, la estabilización del empleo eventual ni la garantía de la salud laboral. Además, no se recupera el poder adquisitivo ni se garantiza una mejora suficiente en recursos humanos». También ha lamentado que «con esta firma se impide a los trabajadores seguir con la huelga».

El sindicato Steilas, en otro comunicado, ha destacado el apoyo al acuerdo alcanzado por el 80% de la representación sindical, que ha decidido desconvocar los paros previstos para la semana próxima y las manifestaciones de este sábado en las tres capitales vascas. Ha celebrado que «la dinámica de huelga y movilización ha tenido buenas consecuencias», ya que han logrado poner sobre la mesa contenidos para dar respuesta a las necesidades del sector.

Por su parte, la sección de Educación de CC OO Euskadi ha considerado que el pacto «mejora sustancialmente las condiciones laborales del personal interino y sustituto», porque «se reducen horas docentes y se mejoran las condiciones personales en el trabajo cotidiano». «Ha costado, pero ha merecido la pena el esfuerzo de tantos miles de personas movilizándose para hacer entrar en razón al Departamento de Educación».