Educación prevé superar las 9.000 plazas de haurreskolas en 2026

«Nuestros hijos se han quedado sin plaza porque han nacido a partir de septiembre»

Uno de los requisitos indispensables a la hora de hacer la inscripción en una haurreskola pública es que el bebé haya nacido y que tenga un mínimo de 16 semanas de edad. De forma irremediable, esta circunstancia hace que las parejas que han sido padres en la segunda mitad del año, en especial a partir de agosto, lo tengan mucho más complicado para encontrar una plaza en el centro deseado del consorcio, porque antes que ellos otras familias ya habrán realizado la solicitud.

Este es el caso de Maite Rico, una madre de Eibar que explica con resignación que «mi hija nació en septiembre del año pasado. Cuando quisimos inscribirle en enero nos encontramos con que ya no había sitio en el aula de 0-1 años». El caso de su familia no es único ni en Eibar ni en las localidades del Bajo Deba. «Somos varias las familias que por haber tenido los niños en la segunda mitad del año hemos tenido que llevar a nuestros hijos a otro pueblo, porque en Eibar nos habíamos quedado sin sitio», indica Rico, que lleva a su hija a la haurreskola de Ermua. Sin haber una distancia muy grande entre Eibar y Ermua, esta ama eibartarra sí que lamenta que «la logística familiar no tiene nada que ver. Ahora nos resulta más complicado organizarnos y, de hecho, tuvimos que pedir que se alargara el horario de la estancia de la cría por si perdíamos el tren de Eibar a Ermua».

«Hay pocas plazas en Eibar, esa es la realidad», resume Rico, quien añade que «son tres las haurreskolas públicas, y de ellas dos son pequeñas». «Mandamos cartas al ayuntamiento y al consorcio haciéndoles saber nuestro descontento con la situación», concluye esta ama eibartarra, quien pide a las instituciones competentes «que piensen en estas situaciones y en la posible solución para que no vuelvan a darse problemas de este tipo».

La previsión desde el ayuntamiento armero es que Eibar cuente con dos nuevas haurreskolas públicas con 41 nuevas plazas que estarán operativas en 2026.