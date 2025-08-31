Salir de compras sin hijos y a tiro fijo: trucos para ahorrar en septiembre

Sin haber empezado aún las clases, la lista de compras ya es larga, y también lo es la factura. Septiembre ya se está dejando notar ... en los bolsillos de miles de familias: libros de texto, cuadernos, carpetas, uniformes... El ticket final puede superar los 500 euros. Ahorrar parece imposible cuando la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina. Pero con algo de organización, recortar en gastos se hace algo más sencillo.

Antes de nada, es primordial hacer un repaso al material del año pasado y apuntar aquellas cosas que están en buen estado y pueden ser reutilizadas. Una vez con la lista hecha, es recomendable salir de compras sin hijos: los pequeños tienden a ser más impulsivos y se pueden dejar llevar por las nuevas modas, tendencias que pueden encarecer la compra final.

Eso sí, antes de acercarse al centro comercial más cercano, la manera más fácil de ahorrar es optar por productos de segunda mano o intercambiar materiales con familias del mismo centro escolar. La donación de libros de texto, por ejemplo, es una práctica cada vez más extendida entre familias y alumnos que los bolsillos, sin duda, agradecerán de cara al nuevo curso.