Salir de compras sin hijos y a tiro fijo: trucos para ahorrar en septiembre
Reutilizar el material escolar de otros años o intercambiar los libros de texto son gestos sencillos que suponen un alivio en la factura
Domingo, 31 de agosto 2025, 06:15
Sin haber empezado aún las clases, la lista de compras ya es larga, y también lo es la factura. Septiembre ya se está dejando notar ... en los bolsillos de miles de familias: libros de texto, cuadernos, carpetas, uniformes... El ticket final puede superar los 500 euros. Ahorrar parece imposible cuando la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina. Pero con algo de organización, recortar en gastos se hace algo más sencillo.
Antes de nada, es primordial hacer un repaso al material del año pasado y apuntar aquellas cosas que están en buen estado y pueden ser reutilizadas. Una vez con la lista hecha, es recomendable salir de compras sin hijos: los pequeños tienden a ser más impulsivos y se pueden dejar llevar por las nuevas modas, tendencias que pueden encarecer la compra final.
Eso sí, antes de acercarse al centro comercial más cercano, la manera más fácil de ahorrar es optar por productos de segunda mano o intercambiar materiales con familias del mismo centro escolar. La donación de libros de texto, por ejemplo, es una práctica cada vez más extendida entre familias y alumnos que los bolsillos, sin duda, agradecerán de cara al nuevo curso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.