Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en Almería Tres de ellos han ingresado a prisión | Se han intervenido dos armas cortas y una escopeta, todas ellas ilegales, así como diversa munición y armas blancas

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Marmolista', ha detenido a 4 personas por una tentativa de homicidio tras el robo a un camionero que se encontraba descansando en la Ciudad del Transporte perteneciente al término municipal de la Mojonera.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre, cuando los detenidos asaltaron a un camión ocupado por dos conductores para robarles. Uno de los conductores consiguió huir del lugar, pero el segundo recibió una brutal agresión siendo golpeado, atropellado y disparado con arma de fuego, hechos por los que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Poniente, donde se le intervino de urgencia para extraer las balas que habían penetrado en la zona lumbar y la pierna derecha.

A raíz de este episodio, la Guardia Civil inició una investigación para identificar y detener a los responsables. Según del testimonio de los camioneros, manifestaron que mientras se encontraban en una parada de descanso en la Ciudad del Transporte de la Mojonera, escucharon ruidos procedentes de la caja del camión. Al salir a comprobar lo que estaba ocurriendo descubrieron a un varón en el interior, y comienza a amenazarles con un cuchillo de grandes dimensiones, y a una mujer, que estaba haciendo labores de vigilancia.

Al verse sorprendidos, comenzaron a llegar varios vehículos desde donde se apean varias personas, momento en el que se lanzan a agredir a las víctimas, empleando para ello diversas armas como garrotas y cadenas metálicas.

Al ver la violencia y situación en la que se encontraban, uno de los camioneros puede huir del lugar mientras que el otro es perseguido y agredido. Cabe destacar, que durante la persecución le atropellaron hasta en tres ocasiones, momento en el que aparece otro vehículo, desde donde baja otra persona que desenfunda un arma corta de fuego y dispara contra la víctima momento en el que huyen los autores del lugar.

Fruto de las investigaciones realizadas por los agentes, determinó que se trataba de un clan familiar dedicado a cometer robos en la zona por lo que se procedió a la detención de los responsables, a los que se les imputan delitos de tentativa de homicidio doloso, robo con violencia y tenencia ilícita de armas, entre otros. Sobre uno de los implicados, recaía orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

De los registros practicados, se han intervenido dos armas cortas y una escopeta de repetición del calibre 12, todas ellas ilegales, detectando que la escopeta había sido sustraída en un robo con fuerza en la localidad de El Ejido en el año 2022, además de diversa munición de 9 milímetros y cartuchos de calibre 12, así como armas blancas como navajas, puñales y objetos contundentes, como garrotas y la cadena, empleadas en el hecho.

Cabe destacar que todos los domicilios contarían con enganches ilegales a la red eléctrica, siéndoles imputado a los autores el delito de defraudación de fluido eléctrico.

Según 'Ideal', la operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado en Funciones de Guardia de Almería, que decretó el ingreso a prisión de tres miembros del clan.

