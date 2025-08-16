Crecen un 6,7% las ventas de motos nuevas en Euskadi hasta julio, tras matricularse casi 4.500 unidades

Euskadi matriculó en los primeros siete meses del año 4.493 motocicletas, lo que supone un ascenso del 6,7% en relación al mismo periodo ... el pasado año, cuando se adquirieron 4.209 motos nuevas, según datos de la Asociación nacional de empresas del sector de dos ruedas, Anesdor.

Este aumento de las matriculaciones fue aún más destacado en julio, cuando la venta de 958 motos a estrenar en el País Vasco supuso un aumento del 28,2% respecto al mismo mes del año anterior, (la quinta comunidad autónoma con un mayor incremento de ventas y por encima de la media estatal, del 25,8%).

El adelanto del verano climatológico, con sol y temperaturas altas que favorecen el uso de estos vehículos de dos ruedas, las ofertas de precios de las marcas el pasado mes de julio y la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las capitales vascas, que ha sacado del centro de las ciudades a los turismos más contaminantes, son los motivos de este crecimientos de las ventas, según han señalado a Europa Press fuentes del sector.

En el caso de Bilbao, los vehículos con distintivo B no pueden entrar a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) desde el pasado 16 de junio, tras cumplirse un año de la entrada en vigor de la ordenanza regulatoria que ya afectaba a vehículos con pegatina A o sin etiqueta. En San Sebastián, la ZBE entró en vigor el pasado 14 de marzo, pudiendo entrar los vehículos que tengan etiqueta ambiental B, C, Eco o Cero, mientras en Vitoria-Gasteiz entrará en vigor el próximo 15 de septiembre y solo podrán acceder al Casco Viejo y parte del Ensanche los vehículos con pegatinas B, C, Eco y O.

«Conductores de vehículos que ya no pueden entrar en el centro de las ciudades por la implantación de zonas de bajas emisiones, están buscando alternativas de movilidad, y una de ellas es la motocicleta», según han apuntado a Europa Press desde el concesionario Triumph Bilbao.

Las mismas fuentes han explicado que el grueso de las ventas se da en motocicletas de 125 cc y scooter, usadas generalmente como medio de transporte para acudir al trabajo, mientras las motocicletas de más de 400 cc se utilizan para el ocio, disfrutando de su conducción los fines de semana y festivos.

Respecto a la falta de relevo generacional apuntada por los moteros veteranos, desde el concesionario bilbaíno han reconocido que el perfil de comprador de motocicleta es un hombre mayor de 30 años, siendo muy escasos los veinteañeros que adquieren una motocicleta nueva.

El pico de adquisiciones de motocicletas se da entre los meses de marzo y julio, cuando empieza a hacer buen tiempo, y el adelanto este año del clima soleado y del ascenso de las temperaturas ha propiciado el incremento de las matriculaciones. «En agosto, el que quería comprar moto, ya lo ha hecho, por lo que lo que no hayan comprado, ya esperan a septiembre», han indicado.

Aumento de ventas en el estado

Esta evolución positiva del mercado vasco de las dos ruedas va en línea con el aumento del 9,9% de las matriculaciones en el conjunto del Estado, que se elevaron a 141.249 unidades hasta julio.En lo que respecta a los ciclomotores, se matricularon en la Comunidad Autónoma Vasca en los siete primeros meses del año un total de 123 (por 140 en 2024), mientras las matriculaciones de otros vehículos ligeros (cuadriciclos ligeros de baja cilindrada, triciclos...) sumaron 232 unidades (por 202 adquiridas en 2024).