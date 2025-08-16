Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Motocicleta Triumph expuesta en un concesionario. EUROPA PRESS

Crecen un 6,7% las ventas de motos nuevas en Euskadi hasta julio, tras matricularse casi 4.500 unidades

El adelanto del verano climatológico, las ofertas de las marcas y las Zonas de Baja Emisiones, motivos de este incremento, según el sector

EUROPA PRESS

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:58

Euskadi matriculó en los primeros siete meses del año 4.493 motocicletas, lo que supone un ascenso del 6,7% en relación al mismo periodo ... el pasado año, cuando se adquirieron 4.209 motos nuevas, según datos de la Asociación nacional de empresas del sector de dos ruedas, Anesdor.

