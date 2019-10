«¿Consenso? Nosotros no hemos decidido nada» Miércoles, 9 octubre 2019, 06:26

Por más que pudiera parecer, por la importancia del tema presentado por la consejera de Salud y del director general de Osakidetza, los partidos de la oposición no fueron especialmente críticos con el Gobierno Vasco, no al menos como lo han sido otras muchas veces a lo largo del año y medio de polémica. La más airada con las palabras de Nekane Murga fue Rebeka Ubera, de EH Bildu. Ante las palabras de la consejera, que señaló que el documento presentado era fruto del consenso, Ubera criticó que le llamara acuerdo cuando «ha sido el propio Gobierno quien ha decidido qué propuestas de las que les enviamos recoger y cuáles no». «Nos acabamos de enterar de este documento, han actuado sobre hechos consumados. No hemos decidido nada. ¿Qué confianza se puede construir así?», dijo. Por su parte, Laura Garrido, del PP, reclamó «garantías» para que las «medidas anunciadas no se queden vacías de contenido y eviten las filtraciones». Por último, Cristina Macazaga, de Elkarrekin Podemos, manifestó su preocupación por la posibilidad de que este modelo «no garantice que vuelva a haber este tipo de actividades perversas» en las OPE.