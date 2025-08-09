Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aspecto del Calypso en 2007, antes de su traslado a Turquía. AFP

El Calypso permanece al borde del abandono en un astillero turco

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:20

Si ahora es noticia la mala situación del submarino Saga, hace tiempo que dejaron de serlo las desdichas que ha ido acumulando el Calypso, ... el legendario barco oceanográfico de Cousteau, que sufrió un incendio en el astillero de Turquía en el que iba a ser restaurado.

