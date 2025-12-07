El país europeo que pasa al euro y en el que sus primeros habitantes reciben un 'kit de monedas' Los residentes han estado haciendo cola frente al Banco Nacional para conseguir los 'kits de inicio, que permitirán a los residentes prepararse para la transición al euro, que sustituirá a la moneda local

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:11

El Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado mes de julio la entrada definitiva de Bulgaria en la eurozona. Por lo que a partir del 1 de enero de 2026, el país balcánico utilizará el euro como moneda oficial, convirtiéndose así en el 21° país de Europa en adoptar esta moneda común.

El país balcánico adoptará el euro, tres años después de Croacia, después de que la Comisión Europea diese su aprobación, declarando que el país cumplía todas las condiciones necesarias para unirse a la eurozona. Es por ello que, algunos de sus 6.4 millones de habitantes, han estado haciendo cola frente al Banco Nacional desde principios de diciembre para poder conseguir los 'kits de inicio' de monedas, que permitirán a los residentes prepararse para la transición al euro, que sustituirá a la leva búlgara.

Los 'kits' incluyen monedas de euro con, que sustituirá al leva búlgara, en circulación desde 1881, por lo que muchos también se dieron prisa para coleccionar las últimas acuñaciones de la moneda nacional, que pronto se convertirán en objetos de colección.

Bulgaria, el país comprometido con la adopción del euro

Aunque no todos sus habitantes están contentos, ya que el pasado mes de mayo, en Sofía, su capital, varios manifestantes protestaron contra la entrada de Bulgaria en la eurozona. Casi la mitad de la población se opuso a este cambio, que consideraban como una forma de proteger su dinero, unas protestas lideradas por el partido prorruso del país.

Entre sus preocupaciones se encontraban el riesgo de subida de precios y la pérdida de soberanía monetaria. Sin embargo, para otro segmento de la población, el euro sería una protección contra el Kremlin y una vía para forjar lazos geopolíticos más fuertes con Europa Occidental.

Ampliar Así serán las monedas de euro en Bulgaria.

A ojos de Europa, Bulgaria tenía que adoptar el euro. Según el Tratado de Atenas, adoptado en 2003, todos los nuevos miembros de la Unión Europea debían «unirse a la unión económica y monetaria desde la fecha de adhesión». Tras convertirse en miembro de la Unión Europea en 2007, Bulgaria se comprometió a adoptar el euro. Aunque pasaron 18 años hasta la decisión formal del 8 de julio de 2025, tras la aceptación del Banco Central Europeo y la ausencia de oposición de otros Estados miembros.

La tensión se intensificó en la capital búlgara el pasado martes 2 de diciembre, cuando los ciudadanos protestaron contra el presupuesto propuesto para 2026. Además de adoptar el euro, el gobierno del primer ministro Rosen Zhelyazkov quería aumentar los impuestos y las contribuciones a la seguridad social para reponer los fondos de salud y seguros públicos, pero 100.000 personas se manifestaron y el gobierno se vio obligado a retirar la medida.