El bolso con forma de barra de pan diseñado por Moschino en 2024. Moschino

Bolsos de alta costura

Muestra en París ·

Símbolo de estatus en algunos casos, nos encontramos ante el accesorio más imprescindible en el vestir de la mujer, con permiso de los zapatos

Abraham de Amézaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:54

Comenta

El asunto del bolso', 'Le cas du sac' en francés. Ese fue el título de la exposición que hace poco más de cuatro lustros el ... Museo de las Artes Decorativas de la capital del Sena dedicó a este complemento. Fue una completa muestra que reunía más de trescientas piezas, de diferentes épocas, tamaños, formas y colores, y que resultó un éxito de público durante los cuatro meses que permaneció abierta. En el certamen no solo se exponía este accesorio; el público también tenía la oportunidad de observar la evolución en cuanto a usos y costumbres del ser humano -sobre todo de las mujeres, por ser las principales usuarias-, y respecto a la creatividad e ingenio que este puede llegar a desplegar a la hora de diseñarlos.

