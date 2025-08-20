Cuatro aplicaciones para hacer amigos y compartir planes

Naroa Ascunce Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:27 Comenta Compartir

En pleno 2025, el móvil ya no es solo una agenda, una cámara de fotos o un despertador. Es también el lugar donde organizamos la compra semanal, seguimos el resultado de un partido, apuntamos el calendario menstrual o charlamos en redes sociales. Y, cómo no, también donde muchos buscan pareja. Pero no todo pasa por ligar, cada vez más personas usan las apps simplemente para hacer amigos, compartir aficiones o encontrar compañía para un plan improvisado.

Mudarse a una nueva ciudad, tener horarios diferentes a los de los amigos de siempre o simplemente querer ampliar el círculo social son motivos frecuentes para probar estas plataformas. La tecnología lo ha hecho más sencillo que nunca. Basta con registrarse y lanzarse a proponer o sumarse a planes. Estas son cuatro de las opciones más útiles:

Hobbytwin

Si lo tuyo son las aficiones, esta app es perfecta. Permite conectar con gente que comparte los mismos gustos: desde tocar la guitarra hasta hacer senderismo, pasando por pintura, videojuegos o clases de yoga. Hobbytwin facilita la creación de grupos temáticos y encuentros presenciales, de manera que no solo encuentras a alguien con quien hablar de tu hobby, sino con quien practicarlo en la vida real. Una red pensada para transformar la pasión individual en experiencias compartidas.

Meetup

Es una de las veteranas del sector y sigue siendo un referente. Con más de 37 millones de miembros en todo el mundo, Meetup ofrece grupos y eventos sobre prácticamente cualquier cosa: excursiones, idiomas, literatura, tecnología, fotografía, gastronomía… El funcionamiento es sencillo: te unes a un grupo que te interese y puedes participar en las quedadas que organicen o incluso crear las tuyas propias. La app incluye chat integrado y, aunque unirse es gratuito, algunos organizadores pueden pedir pequeñas cuotas para cubrir gastos de las actividades. Su filosofía es clara: transformar ideas en movimiento y convertir intereses comunes en amistades duraderas.

Planging

De las más recientes, y pensada para planes concretos. Una cena improvisada, una partida de pádel, una excursión de fin de semana… Planging permite apuntarse a actividades ya creadas o diseñar las tuyas. El perfil de usuario es sencillo, pero completo: edad, foto, intereses y, lo más importante, los planes a los que te unes. Se pueden buscar actividades por popularidad o por novedad, y la comunidad es bastante activa, con propuestas casi a diario.

Aunque por ahora cuenta con unos 1.200 usuarios, está en constante crecimiento y acaba de incorporar notificaciones push. Entre sus próximas novedades está un sistema de valoración de planes y organizadores, muy esperado por sus usuarios. Su objetivo: extenderse más allá de Madrid y consolidarse como app de referencia en España.

Couchsurfing

Nació como una plataforma para viajeros que buscaban alojamiento gratuito en casas de anfitriones locales, pero hoy en día es mucho más: una red global para conocer gente, descubrir culturas y hacer amigos en cualquier lugar del mundo. La comunidad de Couchsurfing reúne a millones de miembros en más de 200.000 ciudades, lo que la convierte en una herramienta ideal para quienes quieren viajar de forma auténtica y crear vínculos con personas locales. Además del alojamiento, la app ofrece «hangouts» o encuentros informales para tomar algo, visitar la ciudad o simplemente conversar.

De las aplicaciones mencionadas todas estan disponibles en Gipuzkoa aunque Meetup y Couchsurfing son las que más vida tienen ahora mismo, mientras que Hobbytwin y Planging dependen más de que haya usuarios activos en la zona. Aunque son ideales para comenzar a proponer planes y que las personas se unan.

La mayoría de ellas no están pensadas para un rango de edad concreto, aunque todas tienen el requisito básico es ser mayor de 18 para registrarse y crear un perfil. Sin embargo, en la práctica cada una tiene perfiles de usuarios más habituales. Hobbytwin, suele atraer a jóvenes y adultos de entre el minimo de edad y 35, sobre todo estudiantes o personas que buscan compartir hobbies como deportes, música o arte. Mientras que Meetup es mucho más variado. Hay grupos desde gente de veintipocos hasta mayores de 60 años. Depende del tipo de plan cada uno decide con quién juntarse. Por otro lado, Planging y Couchsurfing, son algo más parecidas. La primera al ser más reciente y con estética juvenil, la mayoría de usuarios están en torno a 20 y 35 años, aunque no hay límite. Y la segunda es muy heterogénea. Predominan viajeros entre 20 y 40 años, pero también hay familias que alojan y personas de más edad interesadas en conocer gente de otras culturas.

Además registrarse en estas aplicaciones es sencillo y seguro, aunque siempre conviene mantener ciertas precauciones básicas, como acordar las primeras quedadas en lugares públicos. Lo importante es recordar que estas plataformas no hacen milagros, sólo son herramientas que facilitan el primer contacto, pero la actitud abierta y las ganas de compartir experiencias son la clave para que funcionen. Ya sea para encontrar compañero de excursiones, un grupo de lectura, alguien con quien practicar idiomas o un anfitrión en otra ciudad, estas apps demuestran que la amistad también tiene su espacio en el mundo digital. Y que, con un clic, es posible pasar de la pantalla al cara a cara.

Temas

Planes