El consejo de Karlos Arguiñano a los jóvenes: «Si os gusta el oficio, os vais a ganar la vida en cualquier sitio»

L. G. Lunes, 28 de abril 2025, 10:26 | Actualizado 10:58h. Comenta Compartir

Karlos Arguiñano, uno de los cocinero más reconocidos de España, ha compartido un mensaje a los jóvenes que dudan sobre su futuro académico. El popular chef defendió la importancia de aprender un oficio como alternativa sólida a los estudios universitarios. «Los que veáis que estudiar no es lo vuestro, no os preocupéis», animó el cocinero de Beasain, pero afincado en Zarautz. «Aprended un oficio», recomendó.

Karlos Arguiñano reivindicó profesiones tradicionales como cocineros, pintores, electricistas, fontaneros, carpinteros o chóferes como caminos seguros para construir una vida estable. «Con un oficio os vais a buscar la vida en cualquier lugar del mundo», aseguró. «Hay que aprender bien un oficio, porque sin oficiales la sociedad no funciona», recordó. Para el chef, el respeto y la dignidad que otorgan estas profesiones son tan valiosos como el prestigio de una carrera universitaria.

Apoyándose en su propia experiencia, Karlos Arguiñano confesó que en su juventud se sentía desmotivado en los estudios. «Fallaba mucho, me despistaba, no aprobaba nada, y todo el mundo me decía: 'Tú nunca serás nada'», relató. Lejos de rendirse, se formó como chapista antes de encontrar su verdadera pasión en la cocina: «Me hice cocinero y me he buscado la vida bien».

Karlos Arguiñano: «Si os gusta el oficio, os vais a ganar la vida en cualquier sitio»

Karlos Arguiñano también compartió ejemplos reales de éxito: alumnos de su propia escuela de cocina que, tras aprender con él, lograron puestos destacados, como el de jefe de cocina en Dubái en un restaurante de Martín Berasategui. «Si os gusta el oficio, os vais a ganar la vida en cualquier sitio», remarcó.

Para Karlos Arguiñano, el aprendizaje de un oficio no solo abre puertas laborales, sino que también ofrece dignidad, respeto e independencia económica. «En esta vida, sin oficiales de cosas, la cosa no funciona», insistió. Además, recordó que muchas de estas profesiones están bien remuneradas y que el trabajo es, en definitiva, «lo que te da la dignidad».

Temas

Karlos Arguiñano