Ángela Agudo, la española accidentada en Tailandia, ya respira por sí misma

Un pequeño paso en esta carrera de fondo. La más dura a la que se ha enfrentado Ángela Agudo. La familia de la joven ... valenciana accidentada en Tailandia ha querido compartir, «esta vez sí», después de otros comunicados más complicados de obstáculos en el camino: «un avance, un pasito, un objetivo cumplido y es que, a Ángela le han podido quitar la traqueotomía, es capaz de respirar de forma natural por su nariz».

La familia ha explicado que esta acción «ha costado muchos esfuerzos, tanto para ella como para nosotr@s. Mucho entrenar esa respiración y confiar, dejando de lado el miedo. Y así es como la perseverancia ha ganado y nuestra pequeña tacha un logro de la infinita lista de cosas que nos quedan por cumplir en este largo camino».

Los allegados de Ángela, que han pedido disculpas ante la falta de información para quienes se preocupan por ella, no se rinden: «En muchas ocasiones escuchamos que no sería capaz. Que no era el momento. Que no tendría fuerza. Pero siempre hay un hada madrina en todas las historias que hace posible la magia. A ti, nuestra hada de cuatro letras (M) y vestido de enfermera, gracias por creer en ella. Por enseñarnos que el miedo forma parte de la protección pero que la valentía reside en la confianza».‍️

De este modo, «con prudencia y esperanza, compartimos este pequeño gran logro. Por insignificante que parezca para quienes podemos respirar, Ángela nos ha enseñado a valorar hasta lo más diminuto de la vida».

También tienen palabras de agradecimiento para quienes les están apoyando en este duro trance: «Gracias por seguir del otro lado. Por darnos amor gratuito. Abrazos en forma de palabras. Y esperanza. Mucha esperanza. Seguimos nadando. Nuestro norte, la orilla».