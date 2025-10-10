Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La menor lleva las manos vendadas a causa de la agresión de la que intentó zafarse. Maika Salguero

«Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»

La familia de una niña de 12 años que sufre 'bullying' denuncia que el caso se archiva porque los agresores son inimputables

Ainhoa de las Heras

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:08

A sus 12 años, Y. está preocupada porque tiene dos exámenes y con las manos vendadas «no voy a poder escribir. Me duele mucho la ... muñeca izquierda y soy zurda. Espero que me los aplacen». La niña saca muy buenas notas y en su caso tiene aún más mérito porque arrastra un calvario que a cualquiera podría impedirle concentrarse en los estudios. Sin embargo, ella se refugia en las matemáticas o la lengua para no tener que pensar en su drama personal. «¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por aburrimiento? No lo entiendo. ¡Pues qué vidas más tristes tienen que tener! Alguna vez se lo he preguntado directamente y contestan que así se divierten». Les parece 'divertido' pegarla y humillarla. «¿No sienten aunque sea un poco de culpa?».

