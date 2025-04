El aficionado del Athletic que lleva 18 años seguidos en pantalón corto: «Hasta a las bodas voy así»

J.M. Martes, 1 de abril 2025, 15:07 Comenta Compartir

Un aficionado del Athletic Club de Bilbao ha protagonizado un divertido vídeo en El Día Después, el popular programa de televisión de Movistar Plus+, en el que asegura no haberse puesto un pantalón largo en los últimos dieciocho años de su vida.

A las preguntas del reportero, Jesús explicó a las puertas del estadio de San Mamés, ataviado con una camiseta del Athletic y unas bermuda, que viste en pantalón corto todos los días del año desde hace casi dos décadas.

«Todo el año voy en pantalón corto. A las bodas y funerales también, salvo al de la suegra que la mujer no me dejó», señaló ante las cámaras.

Una vestimenta que lleva en su día a día en Santoña, municipio en el que reside este aficionado athleticzale, y que despierta las preguntas y comentarios de muchas vecinas de la localidad cántabra.

«Algunas señoras me dicen 'Oiga, ¿usted lleva algo debajo?' Yo no llevo nada, pantalón y luego libre. Hay que ser natural», explicó el seguidor del club bilbaíno sobre una decisión, la de vestir siempre en pantalón corto, que tomó hace dieciocho años.

18 años en pantalón corto.



🍿 21:00 #ElDíaDespués. pic.twitter.com/yPykcWuiwH — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) March 31, 2025

«Ya me he acostumbrado y no paso frío. Al médico y al notario voy igual. Tengo pantalón de nylon o de tergal, pero siempre cortos».