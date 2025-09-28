Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» Las lluvias que trae la borrasca extratropical Gabrielle llegaban a la región el domingo por la tarde y se mantendrán hasta el martes

Nacho Ortega Valencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:07 | Actualizado 20:52h.

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en buena de la provincia de Valencia para este lunes. La alerta se produjo a primera hora de la tarde, precisamente en un día en el que ya se había dado el aviso naranja en toda la región por riesgo de fuertes lluvias, lo que ha obligado a suspender las clases en la capital valenciana y también otros municipios de la provincia. El mensaje Es-Alert enviado a las 15:28 horas incluía la recomendación de «buscar zonas altas» o subir «a un piso superior» si la persona se encontraba «en zona inundable». Las mayores precipitaciones se esperaban, a priori, entre las 20:00 horas del domingo y las 4:00 de la madrugada del lunes.

Los restos del exhuracán Gabrielle, convertido ahora en borrasca extratropical, son la principal causa de que se hayan activado varios avisos en Valencia, Alicante y Castellón, según la última predicción de la Aemet. Este organismo también alerta de lluvias y tormentas para las próximas horas, con atención especial al lunes, en otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja.

En el caso de la Comunitat Valenciana, donde a priori más preocupan las perspectivas climatológicas, el aviso rojo se había activado este domingo en el litoral norte de Castellón. Allí se esperaban lluvias acumuladas de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas, aunque en algunos lugares podrían llegar a producirse en apenas tres o cuatro horas.

Situación «inestable»

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se reunió por la tarde y tras ello el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, subrayó que es «fundamental» mantenerse informado porque la situación es «inestable». En este sentido, señaló que se han identificado varias zonas sensibles según los datos facilitados por las confederaciones hidrográficas y dónde se tiene que prestar una especial atención para poder establecer dispositivos en coordinación entre las distintas administraciones.

Tras anunciar que se ha reforzado el servicio de atención telefónica del servicio de emergencias 112, el conseller ha recomendado «evitar desplazamientos salvo que sean imprescindibles» y consultar siempre la previsión meteorológica en todo el trayecto. Según ha precisado, en algunas zonas podrían acumularse hasta 180 litros de agua por las precipitaciones en pocas horas.

Varios coches transitan este domingo por la V30 en Valencia entre los avisos por lluvias. EFE

Para este lunes la situación se agrava en toda la Comunitat Valenciana. Según las previsiones de Aemet se establece el nivel rojo de máximo riesgo meteorológico por lluvias en el litoral y sur de la provincia de Valencia, así como se mantiene en el litoral norte de la provincia de Castellón. Este nivel de riesgo supone que podrían producirse lluvias con acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en solo doce horas. Esta situación de máximo peligro comprende desde la medianoche del domingo hasta la del lunes. En el resto de la región se ha fijado el nivel naranja a excepción del litoral sur de Alicante, que está en amarillo.

Sin actividad escolar

Precisamente por estas malas perspectivas se han suspendido las clases tanto en Valencia capital como en otras localidades de la provincia, como Benetússer, Sedaví o Alfafar, entre otras, que ya se vieron afectadas por la trágica dana del 29 de octubre de 2024. Además, aunque sin llegar a aplazar la actividad, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado dispensar a los profesionales y usuarios de la Administración de Justicia de que acudan a actuaciones judiciales si encuentran cualquier tipo de dificultad para desplazarse o acceder a las sedes donde se desarrollen. En la misma línea, la Generalitat ha aconsejado optar por el teletrabajo en aquellos casos que sea posible.

La agencia emitió el domingo un aviso especial por «lluvias muy fuertes y persistentes» que afectarán a los tercios sur y este peninsulares, mientras desde el servicio de emergencias 112 se lanzaba un aviso ante la llegada de este preocupante fenómeno meteorológico. «Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado», subrayaba el organismo climático.

Tanto las autoridades regionales como la Aemet recomiendan extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos por carretera, así como evitar permanecer en zonas inundables. También aconsejan mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil.