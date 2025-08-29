El aceite de oliva supera la línea roja clave para su precio y amenaza con volver a encarecerse en los supermercados Esta marca representa un punto de inflexión para su precio final en los supermercados

J.M. Viernes, 29 de agosto 2025, 12:28 Comenta Compartir

El precio del aceite de oliva virgen extra en origen ha superado los cuatro euros por kilo, una línea roja clave para los agricultores que no se alcanzaba desde hacía varios meses y que representa un punto de inflexión para su precio final en los supermercados.

Según los datos del sistema Poolred, recopilados por ASAJA-Jaén durante la semana del 18 al 24 de agosto, el precio del aceite de oliva virgen extra en origen se situó en 4,001 €/kg, mientras que el virgen baja a 3,53 €/kg y el lampante a 3,29 €/kg. Una tendencia al alza que amenaza con llegar a las grandes superficies y marcaría una nueva subida de precio del aceite en los próximos meses.

Este incremento tiene un fuerte valor simbólico en el sector. Algunos productores consideran que ese nivel garantiza la viabilidad económica de las explotaciones, aunque otras voces sitúan el umbral de rentabilidad en torno a los cinco euros por kilo.

Durante meses, el virgen extra se ha mantenido por debajo de esta cifra, lo que ha generado preocupación en el campo. En mayo, COAG alertaba de que los agricultores estaban recibiendo precios que no cubrían los costes de producción, a pesar de que el aceite se vendía al consumidor a precios cercanos a los seis euros por litro.

El repunte en origen se explica, en gran parte, por las previsiones menos optimistas para la próxima campaña. A pesar de que las lluvias de primavera hacían presagiar una buena cosecha, diversos factores como las altas temperaturas en la floración, las plagas y la vecería han cambiado el panorama, que a buen seguro tendrá consecuencias en el bolsillo de las familias.

Temas

Supermercados

Consumo

Oliva