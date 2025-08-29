Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer observa el surtido de aceite de oliva en un supermercado. SONIA TERCERO

El aceite de oliva supera la línea roja clave para su precio y amenaza con volver a encarecerse en los supermercados

Esta marca representa un punto de inflexión para su precio final en los supermercados

J.M.

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:28

El precio del aceite de oliva virgen extra en origen ha superado los cuatro euros por kilo, una línea roja clave para los agricultores que no se alcanzaba desde hacía varios meses y que representa un punto de inflexión para su precio final en los supermercados.

Según los datos del sistema Poolred, recopilados por ASAJA-Jaén durante la semana del 18 al 24 de agosto, el precio del aceite de oliva virgen extra en origen se situó en 4,001 €/kg, mientras que el virgen baja a 3,53 €/kg y el lampante a 3,29 €/kg. Una tendencia al alza que amenaza con llegar a las grandes superficies y marcaría una nueva subida de precio del aceite en los próximos meses.

Este incremento tiene un fuerte valor simbólico en el sector. Algunos productores consideran que ese nivel garantiza la viabilidad económica de las explotaciones, aunque otras voces sitúan el umbral de rentabilidad en torno a los cinco euros por kilo.

Durante meses, el virgen extra se ha mantenido por debajo de esta cifra, lo que ha generado preocupación en el campo. En mayo, COAG alertaba de que los agricultores estaban recibiendo precios que no cubrían los costes de producción, a pesar de que el aceite se vendía al consumidor a precios cercanos a los seis euros por litro.

El repunte en origen se explica, en gran parte, por las previsiones menos optimistas para la próxima campaña. A pesar de que las lluvias de primavera hacían presagiar una buena cosecha, diversos factores como las altas temperaturas en la floración, las plagas y la vecería han cambiado el panorama, que a buen seguro tendrá consecuencias en el bolsillo de las familias.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  5. 5 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  9. 9

    Pradales afea a Moreno Bonilla las críticas por el reparto de menores y desvela que le llamó para pedirle más colaboración
  10. 10 El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El aceite de oliva supera la línea roja clave para su precio y amenaza con volver a encarecerse en los supermercados

El aceite de oliva supera la línea roja clave para su precio y amenaza con volver a encarecerse en los supermercados