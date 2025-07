«Siempre he sentido una gran cercanía hacia este club»

Ha pasado más de una década desde que Lander Olatexea (Abadiño, 1993) venía como espectador a Ipurua cuando iniciara su andadura futbolística en la Cultural ... de Durango. La vida le ha llevado por diferentes derroteros hasta que, a sus 32 años, el estadio armero se convertirá la próxima campaña en su nuevo hogar.

– ¿Cómo marcha su estancia en el Eibar?

– La acogida del club y de los compañeros ha sido muy buena, estamos trabajando en un entorno fantástico y disfrutando de estar de nuevo en casa. Estoy muy contento y deseando disfrutar de una gran temporada.

– Gijón no está tan lejos y tenía una oferta de renovación con la garantía de contar con una plaza fija allí. ¿Qué le ha convencido para venir aquí?

– Sí, en Gijón estaba cerca, estaba a gusto y disfruté mucho allí, pero venir al Eibar es como volver a casa. Siempre me ha gustado cómo se han hecho las cosas aquí. Cuando jugaba en la Cultural de Durango solía venir a ver los partidos y siempre he seguido al equipo muy de cerca. La cercanía que siento por este club me ha traído aquí. Trata muy bien a su gente y es el entorno en el que quiero estar.

– ¿Era algo que venía gestándose desde hace tiempo?

– Ha habido años atrás en los que habíamos hablado. Siempre ha habido un contacto cercano, pero es ahora cuando se ha podido llevar a cabo.

– En El Molinón llevan muchos años imponiéndose el objetivo del ascenso. ¿Qué exigencias percibe aquí?

– Los que llevamos ya un tiempo en esto sabemos que en Segunda, de 22 equipos 15 optan al ascenso. Por eso, más allá de mirar hacia retos lejanos, el objetivo principal debe ser mejorar en cada entrenamiento e ir viendo dónde nos conduce el camino. Es innegable que el proyecto ha dado un paso adelante ahora que estamos en la Ciudad Deportiva, porque unas instalaciones así, con lo que suponen para el club, ayudan a mejorar.

– Fue el primero de los nueve fichajes realizados hasta la fecha. ¿Qué sensaciones le ofrece el grupo que se está formando?

– Muy buenas. El equipo ya tenía una base muy potente, que venía de una dinámica muy positiva en el tramo final de temporada y esa fuerza se está trasladando también a los jugadores que nos hemos ido uniendo.

– ¿Qué es lo que más le ha gustado de Beñat San José?

– La intensidad que imprime a los entrenamientos y la importancia que le da a los detalles. Es una persona cercana, que habla mucho con nosotros e insiste en los matices que quiere inculcar.

– ¿Y qué labor le ha encomendado?

– Ahora mismo vamos cambiando de posiciones, probando cosas, ya sea para mantener un poco más la posición, como para tener más recorrido. En principio, lo que él quiere es que sea valiente para atacar con el balón, pero también a la hora de defender alto.

– Los resultados veraniegos no suelen ser importantes, pero en dos partidos no ha habido ni un solo gol.

– No preocupa. Estamos trabajando bien, adquiriendo conceptos. Ahora es el momento de ir cogiendo la dinámica y las sinergias para ir puliendo detalles. El gol llegará, porque ocasiones generamos. Y los delanteros aún no han entrado en acción.

– Desde el histórico ascenso con la UD Logroñés hace cinco años le ha tocado vivir dos descensos, el primero con el propio equipo riojano y en el 2022 otro muy doloroso con el Amorebieta. Va tocando compensar...

– Estaría bien (dice sonriendo). El cupo de descensos ya lo he llenado y ahora toca ir equilibrando la balanza.

– Su trayectoria ha dado varias vueltas desde que llegó al Bilbao Athletic en el 2015 y, curiosamente, a cada pocos giros, se va encontrando con Peru Nolaskoain, con el que también coincidió en el Amore.

– Ha coincidido así (ríe). Hemos compartido vestuarios desde muy jóvenes y tenemos una gran relación. Curiosamente, los dos empezamos también jugando más adelantados y hemos ido retrasando nuestra posición, así que en ese sentido tenemos una trayectoria bastante pareja.

– Al contrario que él, no llegó a debutar en el Athletic. ¿Es su gran espina?

– No tuve esa suerte, pero el fútbol es complicado y cada uno va haciendo trayectorias diferentes. Pese a que no he conseguido tocar la Primera División, estoy muy satisfecho de mi carrera. Y quién sabe qué me deparará el futuro en el Eibar.

– Ha firmado hasta el 2027. ¿La última parada?

– A día de hoy no veo el final. Veremos cómo evoluciono y cómo me trata el fútbol, pero ahora no atisbo un punto y final.