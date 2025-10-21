Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beñat San José, en un entrenamiento en Areitio. MORQUECHO
SD Eibar

La falta de acierto, el déficit que relega al Eibar a la zona baja

La cuarta derrota seguida fuera que, a su vez supone la cuarta jornada consecutiva sin ganar, le sitúa en la decimoquinta posición

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

La irregularidad es el peor pecado que cualquier equipo puede cometer en una competición que precisamente premia la constancia. Eso es lo que le está ... pasando al Eibar en estas diez primeras jornadas: en Ipurua se muestra como un equipo sólido –solo el Cádiz (13), Ceuta (12) y Racing de Santander (12) han conseguido más puntos que el Eibar (11) como local–, pero fuera de casa su cara cambia, no termina de arrancar. Lejos de Eibar suma cuatro derrotas seguidas. Sólo ha sumado un punto de 15 posibles, lo que le convierte, tras el Sanse, en el peor equipo de Segunda como visitante.

