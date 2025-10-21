La falta de acierto, el déficit que relega al Eibar a la zona baja

La irregularidad es el peor pecado que cualquier equipo puede cometer en una competición que precisamente premia la constancia. Eso es lo que le está ... pasando al Eibar en estas diez primeras jornadas: en Ipurua se muestra como un equipo sólido –solo el Cádiz (13), Ceuta (12) y Racing de Santander (12) han conseguido más puntos que el Eibar (11) como local–, pero fuera de casa su cara cambia, no termina de arrancar. Lejos de Eibar suma cuatro derrotas seguidas. Sólo ha sumado un punto de 15 posibles, lo que le convierte, tras el Sanse, en el peor equipo de Segunda como visitante.

La explicación más sencilla es culpar de sus males a la falta de acierto, no en vano los de Beñat San José solo han marcado dos goles en sus últimos cuatro compromisos. Pero si al menos hubiera conseguido proteger con más celo su portería más allá de los tres únicos partidos en los que la ha conseguido dejarla imbatida, sus problemas serían algo menos preocupantes de lo que refleja su situación clasificatoria.

Porque el varapalo al que le sometió la UD Las Palmas (3-1) en una segunda parte para olvidar en la que recibió la mayor cantidad de goles en un mismo partido esta temporada, ha relegado a los armeros a la decimoquinta plaza.

Desde que perdió su condición de invicto en casa ante el Deportivo, el Eibar ha pasado de la sexta plaza a la 15ª

En los veinte días que han pasado desde que durmió en puestos de playoff de ascenso tras amarrar de forma épica un empate en Ipurua ante el Deportivo de A Coruña (1-1), los eibarreses han cosechado las dos derrotas sufridas en Ceuta y Canarias, que se suman a las otras dos que ya sufrió en Huesca y Cádiz, mientras que no ha podido añadir más que el escueto punto que salvó en casa ante un Castellón que fue superior durante buena parte del enfrentamiento entre ambos.

Si bien es verdad que, de momento, las distancias son cortas y que sigue teniendo a tiro de tres puntos la última plaza del playoff, las sensaciones y la tendencia no son las más halagüeñas para la escuadra azulgrana.

El entrenador, sin embargo, insiste en cargar la responsabilidad a la falta de tino porque a su juicio «tuvimos ocasiones muy claras para marcar, pero nos faltó lo mismo que en otras visitas, el gol».

Javier Martón lo consiguió pocos minutos después de entrar al campo desde el banquillo, pero el tercer tanto del campeonato del navarro ni siquiera sirvió para alimentar la esperanza de poder remontar porque el equipo canario sentenció con el tercer tanto en el tiempo añadido.

Por eso, sorprende la lectura que hizo el donostiarra al afirmar que «como sigamos con este rendimiento y materialicemos las ocasiones que tengamos en un porcentaje alto, nos va a ir muy bien. Tenemos la sensación como visitantes que en ningún momento somos menos que el rival. Asumimos muchos riesgos y yo soy el responsable de ello, pero en líneas generales, hemos hecho un buen partido», apuntó el técnico tras la sexta derrota que sufre desde que llegó al banquillo armero el pasado mes de febrero.

Feliz por Madariaga

La única alegría que deparó el largo viaje hasta la capital de Gran Canaria fue la inclusión en la expedición de Ander Madariaga siete meses después de ser intervenido quirúrgicamente de la grave lesión que sufrió el pasado mes de marzo en su rodilla derecha. Como bien apunta San José, el de Berango «aún no está para jugar» porque aún le falta mucho ritmo por coger, pero destacó que «es una gran noticia que esté aquí, integrado en el grupo», con el que ha está trabajando con ilusión, pero también con precaución.

El siguiente rival, el Leganés

Con solo un punto de 15 posibles logrados a domicilio, el Eibar endosa a Ipurua toda la responsabilidad de conseguir los puntos que se deja fuera. Y después de los dos partidos consecutivos que tampoco ha podido resolver con éxito ante su público, se apresta a recibir el sábado (16.15 h.) la amenazante visita de un Leganés al alza. Los pepineros vienen de conquistar ante el Málaga (2-0) su primer triunfo en Butarque, rompiendo así el maleficio que le acompañaba desde su reciente descenso a Segunda.

Después de tener que esperar hasta la quinta jornada para saborear su primer triunfo, los madrileños acumulan dos victorias y un empate en las tres últimas jornadas que le han permitido escalar hasta la décima posición con catorce puntos, dos más que los armeros.

El peligro vuelve a acechar al Eibar, no en vano el Leganés es junto a la UD Las Palmas, el único equipo que no sabe lo que es perder fuera de su estadio, donde ha conseguido dos victorias y tres empates, gracias a los cinco goles que ha marcado, pero también por los solo dos tantos recibidos.