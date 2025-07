Estreno agridulce de un buen Eibar

Arranque engañoso de pretemporada del Eibar. El conjunto armero dejó una imagen seria y por momentos superior en su primer test de pretemporada, aunque el ... marcador final reflejó una derrota por 2-0 ante el Racing de Santander en los Campos de Sport de Astillero. El de ayer fue un encuentro típico del mes de julio, con más intención que precisión por parte de ambas escuadras, y donde los guipuzcoanos mostraron una propuesta de juego valiente pero que aún requiere de mucho rodaje.

Beñat San José apostó desde el inicio por un equipo con buena salida de balón y clara vocación ofensiva. Durante gran parte del primer tiempo, el Eibar llevó el peso del juego, obligando al Racing a correr detrás del balón. Los armeros se sentían cómodos sobre el terreno de juego, pero los locales sabían que tendrían oportunidades de peligro. La movilidad y los toques en corto generaron circulación fluida, aunque sin demasiada profundidad en los últimos metros. Ekaitz dispuso de la ocasión más clara con un mano a mano que resolvió con solvencia el guardameta de los cántabros .

El Racing, por su parte, mostró más dudas en el arranque, pero aprovechó dos chispazos para decidir el partido. Yeray firmó el 1-0 en el tramo final de la primera parte con un disparo lejano e inesperado que sorprendió a todos, incluida la defensa eibarresa.

Movimiento en el banquillo

Con el segundo tiempo llegaron los cambios masivos en ambos equipos, algo habitual en estos encuentros de pretemporada. Etxeberria se decidió por experimentar, y dio entrada a un once completamente renovado, en el que destacó la actividad en bandas y el esfuerzo en la presión. No obstante, al igual que en la primera mitad del partido, el Eibar no logró trasladar su control del balón en peligro real.

Por su parte, un Racing que no se vino abajo por el dominio visitante, aprovechó una acción suelta a balón parado para sentenciar el encuentro gracias a un implacable cabezazo de Manu Hernando tras un buen centro de Andrés Martín. Segundo mazazo para un conjunto armero al que se le ponía cuesta arriba su estreno en la presente pretemporada. Aún así, los de San José siguieron con su planteamiento en busca de buenas sensaciones.

Sin embargo, más allá del resultado, el cuerpo técnico del Eibar pudo extraer conclusiones positivas de su visita a Astillero. La propuesta de juego del equipo fue reconocible, con intención de tener el balón, mantener la posesión y construir jugadas ofensivas saliendo desde atrás, aspectos que suelen costar más en el arranque de la pretemporada. Por otro lado, faltó algo más de profundidad y presencia en el área rival, aunque eso es algo que se deberá ir puliendo con el paso de los entrenamientos y los minutos en competición.