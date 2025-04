El Eibar no quiere perder de vista los puestos de playoff

Si algo caracteriza a la Liga Hypermotion es que lo que hoy parece inalcanzable, mañana puede dar pie a volver a aferrarse a una ilusión. ... Y, precisamente porque aún quedan 27 puntos por repartir en las nueve jornadas que restan, lo último que debe perder el Eibar es la ambición por «seguir creciendo y logrando que la afición armera se siga emocionando con su equipo».

Porque, pese a que los nueve puntos que le separan ahora mismo del Oviedo puedan parecer un mundo, una victoria de los azulgranas le dejaría a seis puntos del equipo que ahora mismo cierra la terna de candidatos a disputar el playoff, y si lo hace por más de un gol se aseguraría el golaveraje particular a su favor.

Y sí, aunque es cierto que hay otros seis equipos por delante que también tienen que fallar, lo vital ahora mismo es que la escuadra eibarresa se centre en hacer lo suyo para poder aprovecharse de los tropiezos que puedan sufrir el resto en los innumerables choques directos que quedan por vivir en la categoría.

Sin renunciar a nada

En eso está volcado Beñat San José, que hoy cumplirá sus primeros 50 días al frente del banquillo armero, donde ha protagonizado uno de los mejores estrenos de un entrenador nuevo. Y es que desde su llegada a mediados de febrero, el donostiarra no solo ha frenado la caída hacia el abismo que Joseba Etxeberria no estaba siendo capaz de contener, sino que tras encadenar seis jornadas consecutivas sin perder, en las que ha obtenido tres triunfos y tres empates, ha logrado transmitir su fuerza para no renunciar a ningún sueño. «Queremos ser un equipo que tenga la mentalidad de querer ir a ganar cada partido, pero no solo para ganar, sino para ser un equipo que merezca la victoria y que haga que su afición se sienta orgullosa de su equipo».

Que Ipurua sea una caldera ayudará, sin duda, a paliar la elevada lista de bajas que se ha ampliado con las sanciones de Arbilla y Bautista por acumulación de amonestaciones.