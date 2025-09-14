Al Eibar le cuesta ver portería

Ni aún durando 103 minutos ha podido el Eibar marcar un gol que le condujera a esa primera victoria que tanto se le está resistiendo ... al conjunto de Iñaki Goikoetxea. De hecho, el que sí ha perforado la portería eibarresa en el descuento ha sido el Levante Badalona, aunque afortunadamente para las armeras, la colegiada que ya lo había anulado antes de revisar la acción en el vídeo, ha mantenido su decisión por una supuesta mano de la delantera paraguaya Lice Chamorro al ir a remachar el balón que Eunate no ha podido atajar ante un disparo desde la frontal de la exazulgrana María Llompart.

De modo que, el mal ha sido menor para un conjunto eibarrés que sigue sin afinar su puntería para que sus ocasiones den los frutos deseados. Y no ha sido por falta de opciones, porque el bloque por el que ha apostado el técnico debarra, que ha sacrificado a Iribarren para dar entrada de inicio a Iara Lacosta, sí ha sido capaz de plantarse con peligro ante la portería visitante, pero llegar a inquietar. Los flancos han sido el camino de llegada de las azulgranas, aunque una vez más les ha faltado lo más importante, ajustar el pase final y sobre todo acertar a enviar sus remates entre los tres palos.

Eibar Astralaga; Guereñu (Patri Ojeda, m. 71), Carla, Etxezarreta, Mireia, Garazi Facila; Iara Lacosta (Emma Moreno, 58), Arene, Alimata; Sara Martín y Laura Camino. 0 - 0 Levante Badalona Canales; Barclais, Cristina Cubero, Sonia Manjarín, Itzi Pinillos; Nuria Garrote (Paula, m. 83), Sofie Junge (María Llompart, m. 51), Lorena Navarro (Ana González, m. 64); Lice Chamorro, Kullashi, Banini (Elena Julve, m. 64). Árbitro Andrea Fírvida, del comité aragonés. Amonestó a la armera Alimata, y a las visitantes Manjarín, Nuria Garrote, María Llompart, Ana González.

Incidencias 275 espectadores acudieron a Ipurua en una espléndida tarde

Tras los fallidos intentos de Laura Camino y Sara Martín en una primera mitad que ha resultado soporífera, la emoción se ha trasladado a la segunda parte, que ha comenzado con una acometida de las dirigidas por la exentrenadora armera Ana Junyent, que venían invictas y con su puerta imbatida en los dos partidos anteriores.

Pasado ese susto inicial provocado por un pase de Bonini que se ha paseado por delante de la portería de Eunate, el Eibar ha vuelto a hacerse con el balón en su afán por percutir y agujerear la puerta contraria. Y justo cuando Alimata Belem se disponía a hacerlo tras adentrarse en el área rival, ha caido derribada al suelo sin que la colegiada se diera por enterada. Goikoetxea se ha apresurado entonces a solicitar la revisión de la jugada, y, aunque la adscrita al colegio aragonés ha visto que Sonia Manjarín ha propinado una fuerte patada a la africana al despejar un balón, ha entendido que la central había golpeado primero al balón antes que a la pierna de la africana.

Tampoco ha visto nada punible en otra caída de Sara Martín ante la presión de Barclais, y con el final del partido llamando a la puerta, las eibarresas han echado el resto para poder añadir los primeros puntos en el casillero con los que mitigar las dos derrotas iniciales, pero además de no conseguir el tanto que le permitiera sumar los tres en liza en Ipurua, ha estado a punto de quedarse sin ninguno tras el polémico gol que se le ha anulado al Levante Badalona avanzado el tiempo de prolongación.

Tantas dudas ha tenido la árbitra que le ha llevado más de cinco minutos visionar lo ocurrido tras el disparo de María Llompart que la guardameta azulgrana no ha conseguido atajar. Fue entonces cuando Lice Chamorro se ha abalanzado sobre el rechace ante la oposición de Carla, y ha perforado la meta local aunque la colegiada lo ha anulado entonces y también después eternizarse comprobando la acción.