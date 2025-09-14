Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Itzi Pinillos y Sara Martin pelean por el balón este domingo en Ipurua. EIBAR

Al Eibar le cuesta ver portería

Los 103 minutos no han bastado para que las armeras marcaran su primer gol ante un rival al que se le ha anulado el suyo en el descuento

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:47

Ni aún durando 103 minutos ha podido el Eibar marcar un gol que le condujera a esa primera victoria que tanto se le está resistiendo ... al conjunto de Iñaki Goikoetxea. De hecho, el que sí ha perforado la portería eibarresa en el descuento ha sido el Levante Badalona, aunque afortunadamente para las armeras, la colegiada que ya lo había anulado antes de revisar la acción en el vídeo, ha mantenido su decisión por una supuesta mano de la delantera paraguaya Lice Chamorro al ir a remachar el balón que Eunate no ha podido atajar ante un disparo desde la frontal de la exazulgrana María Llompart.

