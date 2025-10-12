La eficiencia armera acaba con la lógica en Tenerife

El Eibar demostró en Tenerife que la eficacia es más poderosa que la perseverancia. Porque, aunque lo lógico habría sido que el Tenerife Costa Adeje ... se hubiera llevado de calle un partido en el que llegó a realizar 21 disparos en medio de un asedio constante a la portería azulgrana, en la práctica lo que realmente valió fue el el acierto de Carmen Álvarez para convertir en oro puro el único remate a puerta que realizó el conjunto azulgrana cuando apenas restaban dos minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario.

El oportunismo de la salmantina para empujar el gran servicio lateral de Sara Martín que le dejó sola ante la portería local reportó la segunda victoria consecutiva del conjunto armero tras abrir la lata hace dos semanas en el feudo del colista Levante, al tiempo que convierte al Eibar en el único equipo que ha sido capaz de ganar a un cuadro tinerfeño que iba viento en popa a toda vela convertido en la gran revelación del campeonato.

El abrumador dominio de unas canarias que no cesaron de percutir el cerco protegido por Eunate Astralaga hacía pensar que en algún momento serían capaces de derribar el consistente tabique construido por Iñaki Goikoetxea.

Pero el excelente desempeño de la guardameta de Berango y el impagable esfuerzo del resto de sus compañeras por mantener el pie las paredes de su muro tuvieron la recompensa que tanto venían persiguiendo las eibarresas.

Solventado con éxito un primer período en el que las gupuzcoanas solo pudieron escapar una vez del encierro al que fueron sometidas a base de innumerables córners y acercamientos acumulados por las chicharreras, el Eibar afrontó la reanudación con más fuerza y confianza en sus posibilidades.

Sabían que tras cada remate local que se marchaba desviado o acababa en las manos de Eunate, la desesperación se iba apoderando de un rival que comenzó a mostrar las debilidades defensivas que el técnico debarra ya había detectado durante el análisis y preparación de este partido.

Tenerife Costa Adeje Cáceres: Dembele, Elba Vergés (Iratxe, m. 79), Patri; Natalia Ramos; Zeremba, Clau Blanco (Aithiara, m. 66), Paola , Amani; Carlota (Gramaglia, m. 58), Sakina (Mari Jose, m. 46). 0 - 1 Eibar Eunate Astralaga; Camino, Etxezarreta, Alimata, Carla Abad, Garazi Facila; Elena Valej (Iribarren, m. 46), Arene (Malen Uranga, m. 76); Iara Lacosta (Sara Martín, m. 46), Opa Clement (Carmen Álvarez, m. 67), Emma Moreno (Patri Ojeda, m. 92). Gol: 0-1, Carmen Álvarez (m. 86).

Árbitra: Melissa López, dell comité extremeño. Amonestó a Carla Abad.

Y mientras el paso del tiempo consumía la paciencia de las canarias, las armeras se fueron liberando de la presión y el temor a perder. Y, pese a que la colegiada no les concedió un penalti por una clara mano de Amani tras un centro desde la línea de fondo de Sara Martín. el ímpetu que la madrileña aportó según salió tras el descanso, se vio premiado con la asistencia que Carmen Álvarez aprovechó estrenarse con el gol de un triunfo que impulsa la moral y las expectativas de un cuadro azulgrana que se aleja del peligro.