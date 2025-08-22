El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Granada
Valoración individual de los armeros en la victoria en el estreno en Ipurua
Eibar
Viernes, 22 de agosto 2025, 23:16
Jonmi
3
Relajado. Pocos partidos tan tranquilos habrá vivido el zornotzarra.
Cubero
3
Plácido. Al contrario que en Málaga, no tuvo que esmerarse en proteger un flanco que no ... corrió peligro.
Marco Moreno
3
Azaroso. Ni Stoichkov ni ningún otro jugador nazarí le generó inquietud.
Arbilla
4
Entregado. Sin exigencias atrás se lanzó a cabecear un balón colgado por Aleix Garrido para volver a saborear un gol dos años después.
Buta
3
Intrascendente. No tuvo necesidad de recorrer metros, porque ya estaba Guruzeta para conquistar la banda izquierda.
Nolaskoain
3
Aplicado. Cedió el protagonismo a su joven compañero en la medular.
Aleix Garrido
5
Exquisito. La asistencia que regaló a Arbilla es caviar de Beluga.
Corpas
4
Mordaz. Así como en Málaga se mostró contenido, el jienense resultó imparable ante los nazaríes.
Guruzeta
5
Arrestado. Pleno de confianza se movió por donde quiso.
Magunazelaia
5
Magistral. Ofreció una auténtica 'masterclass' de cómo se debe mover un mediapunta tanto con balón como sin él.
Martón
5
Mortal. Marcó dos nuevos tantos, aunque solo el segundo de ellos subió al marcador, y pudo anotar otros dos más.
Álvaro Rodríguez
4
Entusiasta. Lo suyo fue llegar y besar el santo, al sentenciar la goleada al minuto de suplir a Corpas.
Javi Martínez
2
Observador.
Sergio
2
Templado.
Arambarri
2
Animado por volver.
Adu Ares
2
Solícito. No logró batir al meta tras un pase de Guruzeta.
