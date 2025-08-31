El 1x1 de las jugadoras del Eibar ante el Sevilla

Discreta. Tan solo recibió dos disparos. Uno lo paró con apuros y el otro se coló por la derecha de su portería.

Brava. Disfrutando de ... una titularidad que sorprendió, la canterana eibarresa fabricó con una poderosa arrancada la primera de las pocas opciones de las armeras.

Etxezarreta 2

Dubitativa. Compartió con Arene la responsabilidad del gol que condujo a la primera derrota de la temporada.

Mireia 4

Secundaria. El equipo y los aficionados echaron en falta la habitual solidez de la central catalana.

Carla Andrés 3

Protagonista. El VAR 'low cost' implantado este año le salvó de ser expulsada de forma directa por una entrada por detrás a Kanteh que no exitió y de que se le señalara un penalti sobre la ghanesa que tampoco lo fue.

Garazi Facila 2

Ocupada. La lateral cedida por el Athletic tuvo mucho trabajo por su flanco.

Arene 1

Irreconocible. Entre las pérdidas de balón, estuvo la que propició el gol hispalense.

Laura Camino La mejor 4

Avispada. Además de pelear de forma incansable, la cántabra estuvo a punto de batir con una vaselina lejana a una Sullastres que vio adelantada.

Alimata 3

Tenaz. Pelear peleó como la que más.

Iribarren 2

Desperdigada. Aún sin lograr estabilizarse en su posición.

Sara Martín 1

Técnica. El control que realizó tras un saque de portería de Eunate revela que calidad no le falta, aunque sí careció de fuerza el disparo que la guardameta sevillista le detuvo en los últimos minutos del choque.

Emma Moreno 2

Determinada. Salió con ganas de comerse el césped de Ipurua, pero su brío se fue diluyendo al no encontrar ningún camino de entrada.

Patri Ojeda 2

Concisa. Dio aire a una banda derecha por la que el Sevilla insistió en colarse viendo que Guereñu ya lo había dado todo.

Malen Uranga 1

Improductiva. Fue el último de los tres cambios de Goikoetxea ya llegadas al minuto 90, sin tiempo para nada.