Etxezarreta trata de bajar un balón. Morquecho
Liga F

El 1x1 de las jugadoras del Eibar ante el Sevilla

Valoración individual de las armeras en la derrota en Ipurua

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:12

2

Astralaga

2

Discreta. Tan solo recibió dos disparos. Uno lo paró con apuros y el otro se coló por la derecha de su portería.

3

Marta López de Guereñu

3

Brava. Disfrutando de ... una titularidad que sorprendió, la canterana eibarresa fabricó con una poderosa arrancada la primera de las pocas opciones de las armeras.

