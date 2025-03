«Necesitamos calidad del aire pero, ¿qué pasa con la Zona de Bajas Emisiones en Gros, Amara o Alza?»

El donostiarra Dani Goñi tiene que solicitar un permiso que le permita acceder con su vehículo al Centro de Donostia para poder recoger a su ... madre de 90 años. Andoni Gracia deberá pedir que su moto sea registrada como clásica para entrar y no tener que dar un rodeo por el perímetro de la zona delimitada. Bahía Son, holandesa residente en Donostia, tiene una furgoneta de 2007 pero ya no la usará tanto por «miedo a acceder a la zona por equivocación» y ser multada. El Ayuntamiento comenzó ayer a aplicar las sanciones de 200 euros por el acceso no permitido de los vehículos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Donostia.

Concluidos los tres meses de prueba de la ZBE, entra en vigor la ordenanza a todos los efectos, con sanciones económicas para los conductores que no cumplan los requisitos ambientales. Y parece que esta fase de adaptación ha causado efecto, porque la ciudadanía daba constancia ayer del conocimiento de la norma. «Sabía que empezaban a multar hoy porque me afecta. Yo suelo desplazarme mucho en bicicleta, pero cuando tengo que ir a buscar a mi madre, que tiene 90 años y vive en el centro, tengo que coger la furgoneta, que es bastante vieja, y he tenido que pedir permiso para acceder a la zona. Me lo han dado y ya he entrado un par de veces sin que me llegaran avisos, así que imagino que estará bien registrada», contaba ayer el donostiarra Dani Goñi.

Zona de Bajas Emisiones (ZBE) La ZBE abarcará una superficie de aproximadamente 1 km², la zona de la ciudad con mayor condensación de tráfico de vehículos C Cámaras Límites de la Zona de Bajas Emisiones C-1 C-2 C-3 C-4 C-10 C-9 C-5 C-8 C-7 C-6 C-1.Puente de la Zurriola C-2.Puente de Santa Catalina C-3.Cruce Pº Árbol de Gernika y San Martín C-4.Cruce Pº Árbol de Gernika y Valentín Olano C-5.Cruce entre el Parque de Araba y Easo C-6.Rotonda de la calle Autonomía C-7.Cruce calle San Roke y calle Belizalde C-8.Cruce calle San Roke y Pº Beloka C-9.Cruce calzada Aldapeta y Pº de la Fe C-10.Paseo de Miraconcha (Villa Almudena) VEHÍCULOS QUE PODRÁN ENTRAR EN LA Z.B.E. CON AUTORIZACIÓN Vehículos con libre acceso: Bicicletas, otros ciclos y vehículos de movilidad personal. Vehículos a motor y ciclomotores con distintivo ambiental 0, ECO, C y B. Vehículos históricos Vehículos autorizados sin tramitar solicitud: Residentes en la ZBE con vehículo censado en la ZBE. Titulares de autorización OTA (movilidad reducida y vinculados a actividades económicas). Taxis y VTC Vehículos con autorización permanente bajo solicitud: Para el desplazamiento de personas con movilidad reducida (máximo 2 por persona). Servicios públicos y/o de interés general (policía, ambulancias, energía, telecom....) Vehículos con autorización para periodos determinados: Leasing, renting, de sustitución, etc., de residentes. Titulares de garajes en propiedad o en concesión municipal. Vehículos con autorización pública. Para el traslado de empadronados en la ZBE mayores de 80 años. Para el traslado de empadronados en la ZBE con limitación de movilidad superior al 50% (baremos 3 o 4). Perceptores de la RGI o el IMV. Prestadores de servicios recurrentes (reparto, fisioterapia, reparaciones, seguridad privada...). Vehículos mixtos o industriales de actividades ubicadas en la ZBE Vehículos con matrícula extranjera: Motos y ciclomotores matriculados a partir del 1/07/2004. Turismos y furgonetas matriculados a partir del 1/01/2006. Camiones y autobuses gasolina matriculados a partir del 1/10/2001 y diésel a partir del 1/10/2006. Deberán cumplimentar una declaración responsable previa al acceso GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Zona de Bajas Emisiones (ZBE) La ZBE abarcará una superficie de aproximadamente 1 km², la zona de la ciudad con mayor condensación de tráfico de vehículos C Cámaras Límites de la Zona de Bajas Emisiones C-1 C-2 C-3 C-4 C-10 C-9 C-5 C-8 C-7 C-6 C-1.Puente de la Zurriola C-2.Puente de Santa Catalina C-3.Cruce Pº Árbol de Gernika y San Martín C-4.Cruce Pº Árbol de Gernika y Valentín Olano C-5.Cruce entre el Parque de Araba y Easo C-6.Rotonda de la calle Autonomía C-7.Cruce calle San Roke y calle Belizalde C-8.Cruce calle San Roke y Pº Beloka C-9.Cruce calzada Aldapeta y Pº de la Fe C-10.Paseo de Miraconcha (Villa Almudena) VEHÍCULOS QUE PODRÁN ENTRAR EN LA Z.B.E. CON AUTORIZACIÓN Vehículos con libre acceso: Bicicletas, otros ciclos y vehículos de movilidad personal. Vehículos a motor y ciclomotores con distintivo ambiental 0, ECO, C y B. Vehículos históricos Vehículos autorizados sin tramitar solicitud: Residentes en la ZBE con vehículo censado en la ZBE. Titulares de autorización OTA (movilidad reducida y vinculados a actividades económicas). Taxis y VTC Vehículos con autorización permanente bajo solicitud: Para el desplazamiento de personas con movilidad reducida (máximo 2 por persona). Servicios públicos y/o de interés general (policía, ambulancias, energía, telecom....) Vehículos con autorización para periodos determinados: Leasing, renting, de sustitución, etc., de residentes. Titulares de garajes en propiedad o en concesión municipal. Vehículos con autorización pública. Para el traslado de empadronados en la ZBE mayores de 80 años. Para el traslado de empadronados en la ZBE con limitación de movilidad superior al 50% (baremos 3 o 4). Perceptores de la RGI o el IMV. Prestadores de servicios recurrentes (reparto, fisioterapia, reparaciones, seguridad privada...). Vehículos mixtos o industriales de actividades ubicadas en la ZBE Vehículos con matrícula extranjera: Motos y ciclomotores matriculados a partir del 1/07/2004. Turismos y furgonetas matriculados a partir del 1/01/2006. Camiones y autobuses gasolina matriculados a partir del 1/10/2001 y diésel a partir del 1/10/2006. Deberán cumplimentar una declaración responsable previa al acceso GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Zona de Bajas Emisiones (ZBE) Monte Urgull Paseo de la República Argentina PARTE VIEJA C-1 GROS Plaza de España Boulevard Plaza de Okendo Plaza de Gipuzkoa Alderdi Eder C-2 Avda. Libertad CENTRO La ZBE abarcará una superficie de aproximadamente 1 km², la zona de la ciudad con mayor condensación de tráfico de vehículos Playa de La Concha ZONA DE BAJAS EMISIONES C-3 C/ Hondarribia C-4 Plaza de Zaragoza Plaza del Buen Pastor C/ San Martín Pº del Árbol de Gernika C/ Urbieta C/ Easo C-10 Aldapeta Plaza de Easo AMARA VIEJO C-9 Plaza del Centenario Pº La Fe C-5 Parque de Araba Pº Beloka Pendiente inicial de Miraconcha C-8 C-7 Entrada a la Calle Easo C-6 C Cámaras Límites de la Zona de Bajas Emisiones C-1.Puente de la Zurriola C-2.Puente de Santa Catalina C-3.Cruce Pº Árbol de Gernika y San Martín C-4.Cruce Pº Árbol de Gernika y Valentín Olano C-5.Cruce entre el Parque de Araba y Easo C-6.Rotonda de la calle Autonomía C-7.Cruce calle San Roke y calle Belizalde C-8.Cruce calle San Roke y Pº Beloka C-9.Cruce calzada Aldapeta y Pº de la Fe C-10.Paseo de Miraconcha (Villa Almudena) VEHÍCULOS QUE PODRÁN ENTRAR EN LA Z.B.E. CON AUTORIZACIÓN Vehículos con libre acceso: Bicicletas, otros ciclos y vehículos de movilidad personal. Vehículos a motor y ciclomotores con distintivo ambiental 0, ECO, C y B. Vehículos históricos Vehículos autorizados sin tramitar solicitud: Residentes en la ZBE con vehículo censado en la ZBE. Titulares de autorización OTA (movilidad reducida y vinculados a actividades económicas). Taxis y VTC Vehículos con autorización permanente bajo solicitud: Para el desplazamiento de personas con movilidad reducida (máximo 2 por persona). Servicios públicos y/o de interés general (policía, ambulancias, energía, telecom....) Vehículos con autorización para periodos determinados: Leasing, renting, de sustitución, etc., de residentes. Titulares de garajes en propiedad o en concesión municipal. Vehículos con autorización pública. Para el traslado de empadronados en la ZBE mayores de 80 años. Para el traslado de empadronados en la ZBE con limitación de movilidad superior al 50% (baremos 3 o 4). Perceptores de la RGI o el IMV. Prestadores de servicios recurrentes (reparto, fisioterapia, reparaciones, seguridad privada...). Vehículos mixtos o industriales de actividades ubicadas en la ZBE Vehículos con matrícula extranjera: Motos y ciclomotores matriculados a partir del 1/07/2004. Turismos y furgonetas matriculados a partir del 1/01/2006. Camiones y autobuses gasolina matriculados a partir del 1/10/2001 y diésel a partir del 1/10/2006. Deberán cumplimentar una declaración responsable previa al acceso GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

A este vecino de Gros no le «convence mucho» la ZBE. «Hay gente que viene de fuera con coches carísimos que puede entrar y muchos donostiarras no van a poder hacerlo. Yo creo que para la gente de aquí se debería regular al menos un número de entradas a la zona por año». Goñi planteaba otra cuestión sobre la aplicación de la ZBE en el centro urbano. «Necesitamos calidad del aire pero, ¿qué pasa con Gros, Amara o Alza? ¿En estos sitios no necesitamos aire limpio?».

«Los comercios se resentirán»

A las 984 solicitudes nacionales de acceso registradas por el consistorio hasta el 1 de marzo se le sumará la de Andoni Gracia. «Tengo que tramitar unos papeles para que mi moto sea catalogada como clásica y así poder acceder a la zona. Es una faena porque tengo que pagar 30 euros y sólo me dan 90 días anuales para entrar», reconocía este vecino del barrio de Gros. «He tenido un muestrario y por no entrar en el Centro para evitar la multa he tenido que dar toda la vuelta a la ciudad, y lo mismo para volver. Me veo en la obligación de registrar mi moto como clásica porque me afecta bastante».

El plan de restricciones se aplicará en dos fases: la primera arrancará en 2025 y estará vigente hasta 2027, momento en el que las normativas serán más estrictas. ¿El dato crucial? Los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán circular por la ZBE, salvo contadas excepciones. Vehículos no permitidos y los de libre acceso Primera fase: 2025 - 2027 Vehículos que por su antigüedad NO tienen derecho a distintivo ambiental Turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de 2001 Turismos y furgonetas de diésel de antes de 2006 Vehículos de más de ocho plazas también de antes de 2006 Motocicletas sin etiqueta Vehículos a motor o ciclomotores con distintivo ambiental EXCEPCIONES Bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal (patinetes) Vehículos declarados históricos por la DGT Vehículos de personas empadronadas en la ZBE y cuya dirección censada en la DGT corresponda al ámbito de la ZBE Vehículos conducidos por personas de movilidad reducida (MM) Vehículos vinculados a actividades económicas Taxis y Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) Segunda fase: 2028 en adelante Vehículos sin etiqueta ambiental + Vehículos con etiqueta B Vehículos a motor o ciclomotores con distintivo ambiental El plan de restricciones se aplicará en dos fases: la primera arrancará en 2025 y estará vigente hasta 2027, momento en el que las normativas serán más estrictas. ¿El dato crucial? Los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán circular por la ZBE, salvo contadas excepciones. Vehículos no permitidos y los de libre acceso Primera fase: 2025 - 2027 Vehículos que por su antigüedad NO tienen derecho a distintivo ambiental Turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de 2001 Turismos y furgonetas de diésel de antes de 2006 Vehículos de más de ocho plazas también de antes de 2006 Motocicletas sin etiqueta Vehículos a motor o ciclomotores con distintivo ambiental EXCEPCIONES Bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal (patinetes) Vehículos declarados históricos por la DGT Vehículos de personas empadronadas en la ZBE y cuya dirección censada en la DGT corresponda al ámbito de la ZBE Vehículos conducidos por personas de movilidad reducida (MM) Vehículos vinculados a actividades económicas Taxis y Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) Segunda fase: 2028 en adelante Vehículos sin etiqueta ambiental + Vehículos con etiqueta B Vehículos a motor o ciclomotores con distintivo ambiental El plan de restricciones se aplicará en dos fases: la primera arrancará en 2025 y estará vigente hasta 2027, momento en el que las normativas serán más estrictas. ¿El dato crucial? Los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán circular por la ZBE, salvo contadas excepciones. Vehículos no permitidos y los de libre acceso Primera fase: 2025 - 2027 Vehículos que por su antigüedad NO tienen derecho a distintivo ambiental Vehículos a motor o ciclomotores con distintivo ambiental EXCEPCIONES Turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de 2001 Turismos y furgonetas de diésel de antes de 2006 Bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal (patinetes) Vehículos de más de ocho plazas también de antes de 2006 Vehículos declarados históricos por la DGT Vehículos de personas empadronadas en la ZBE y cuya dirección censada en la DGT corresponda al ámbito de la ZBE Motocicletas sin etiqueta Vehículos conducidos por personas de movilidad reducida (MM) Vehículos vinculados a actividades económicas Taxis y Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) Segunda fase: 2028 en adelante Vehículos sin etiqueta ambiental Vehículos a motor o ciclomotores con distintivo ambiental + Vehículos con etiqueta B El plan de restricciones se aplicará en dos fases: la primera arrancará en 2025 y estará vigente hasta 2027, momento en el que las normativas serán más estrictas. ¿El dato crucial? Los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán circular por la ZBE, salvo contadas excepciones. Vehículos no permitidos y los de libre acceso Primera fase: 2025 - 2027 Vehículos que por su antigüedad NO tienen derecho a distintivo ambiental Vehículos a motor o ciclomotores con distintivo ambiental EXCEPCIONES Turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de 2001 Turismos y furgonetas de diésel de antes de 2006 Bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal (patinetes) Vehículos de más de ocho plazas también de antes de 2006 Vehículos declarados históricos por la DGT Vehículos de personas empadronadas en la ZBE y cuya dirección censada en la DGT corresponda al ámbito de la ZBE Motocicletas sin etiqueta Vehículos conducidos por personas de movilidad reducida (MM) Vehículos vinculados a actividades económicas Taxis y Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) Segunda fase: 2028 en adelante Vehículos sin etiqueta ambiental Vehículos a motor o ciclomotores con distintivo ambiental + Vehículos con etiqueta B

Gracia discrepa de la necesidad de implantar la ZBE en Donostia. «Es una ciudad de costa, aireada y no es grande como Madrid, donde la contaminación se ve a simple vista. No creo que vaya a ser positivo para la ciudad. Además, esta medida va a afectar al comercio local porque la gente no va a querer venir al Centro. Va a preferir los centros comerciales».

El caso de Bahía Son es bien distinto. Esta holandesa afincada en Donostia tiene una furgoneta del año 2007, y no cumple ninguno de los requisitos para obtener un permiso de acceso en la ZBE. «No voy a poder desplazarme con la furgoneta. Además, no conozco bien algunas calles y tengo miedo de ser multada por entrar a la zona sin querer, porque tampoco me han quedado muy claros los puntos de entrada», lamentaba. «Aun así, creo que es una medida positiva porque le va a dar tranquilidad a la ciudad, al Centro y va a reducir la contaminación que provocan los coches».

Intza Ormazabal se encuentra en una situación que ha sido objeto de dudas frecuentes en torno a las excepciones de la ZBE. Tiene un garaje dentro de la zona delimitada. «Comparto el coche con mi hermano, pero no hemos tenido que tramitar ningún permiso, ha sido automático. Es positivo en el sentido de que se va a contaminar menos y va a haber menos coches pero, sinceramente, para los donostiarras es una faena».

Híbridos Gas Gasolina Eléctricos Diesel Más de 40 km autonomia TODOS Menos de 40 km autonomia TODOS Posterior a 2006 Posterior a 2014 2000 - 2006 2006 - 2013 Anterior a 2000 Anterior a 2006 Eléctricos Híbridos Gas Gasolina Diesel Más de 40 km de autonomia TODOS Menos de 40 km de autonomia TODOS Posterior a 2006 Posterior a 2014 2000 - 2006 2006 - 2013 SIN ETIQUETA Anterior a 2000 Anterior a 2006 Eléctricos Híbridos Gas Gasolina Diesel TODOS Más de 40 km de autonomia Menos de 40 km de autonomia TODOS Posterior a 2006 Posterior a 2014 2000 - 2006 2006 - 2013 SIN ETIQUETA Anterior a 2000 Anterior a 2006

Carlos Toledo no se verá muy afectado por la implantación de la ZBE porque vive en el barrio donostiarra de El Antiguo y no utiliza el coche para ir al Centro o a la Parte Vieja, pero tiene una opinión formada. «He leído que esperan reducir el tráfico un 10%, y pienso que no merece la pena. No le veo mucho sentido, daña más que beneficia. Nos tendremos que ir adaptando poco a poco, porque no nos queda otra. En general, yo percibo que la gente no está a favor de esta medida porque se encuentra con muchos problemas. No obstante, todo es acostumbrarse», explicaba.

El Ayuntamiento activó ayer una ZBE 'blanda' que durará hasta 2028 y prohibirá el acceso al centro urbano solo a los vehículos que no tengan etiqueta ambiental. A partir de entonces, las restricciones se endurecerán y el acceso estará vetado también para los coches con etiqueta B. Hasta el pasado 1 de marzo, en este periodo de prueba se han registrado un total de 22.764 solicitudes de acceso -984 de vehículos nacionales y 21.780 extranjeros-. El 95,7% de las solicitudes provienen de vehículos extranjeros debido a la obligatoriedad de tramitar el acceso.