Víctor Lasa: «Con el GOe nos metieron un gol pero con los cuarteles de Loiola y San Bartolomé no les hemos dejado»

En el ecuador de su primera legislatura como portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa (Donostia, 1980) confiesa que ha podido confirmar «muchos tópicos negativos sobre ... la política en cuanto a falta de honestidad».

– ¿Qué balance hace de esta mitad de legislatura?

– Así como el gobierno municipal nos metió un gol a la ciudadanía con el GOe, creo que con el centro comercial de San Bartolomé y los cuarteles de Loiola no les hemos dejado. Estos dos proyectos representan la defensa de lo público frente a lo privado, aunque queda mucho por hacer y hay muchos otros problemas y desafíos.

– ¿Cuál es el mayor debe de PNV-PSE en estos dos años?

– La falta de transparencia. No se sabe cuáles son las motivaciones reales de muchas decisiones. Por ejemplo, en San Bartolomé. Y sin transparencia no hay participación real. Por lo tanto, cuando dicen que escuchan a la ciudadanía, es falso.

– Siempre pone como referentes Viena en vivienda y Ámsterdam en movilidad. ¿Sigue creyendo que esos modelos son aplicables en San Sebastián?

– Son lugares donde se hacen las cosas bien y creo que son fórmulas aplicables y adaptables a cualquier lugar. Viena es un referente en vivienda porque ha apostado por políticas que favorecen a la vivienda pública sobre la privada. Lo contrario de lo que se hace aquí, que se beneficia a la vivienda privada sobre la pública. En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones, es un parche mal puesto a última hora por mandato legal en el que no creen y así tenemos la movilidad como la tenemos, patas arriba y con todo el mundo descontento.

– ¿Está resultando como esperaba su primera experiencia en política?

– Se me han cumplido muchos tópicos negativos que tenemos en la política en cuanto a falta de honestidad. Y no hablo solo de mentiras directas, que también, sino de falta de honestidad intelectual, por ejemplo con el informe sobre la calidad del aire en Ategorrieta. Ahora veo en primera persona las razones por las que la gente se desilusiona con la política. Si dependiera de mí, el Ayuntamiento tendría una estructura mucho más transparente en la que no habría problema en dar información a la ciudadanía y no tendríamos el miedo que tiene este gobierno municipal porque las cosas estarían basadas en la evidencia.

– ¿Falta pedagogía para explicar y compartir algunas decisiones, como los cambios en Aita Donostia?

– Exacto. Es un ejemplo más de que no se sientan a hablar con nadie. Y ha pasado lo mismo con el concurso para redactar el nuevo Plan General, que ha quedado desierto porque ni siquiera han hablado con los estudios de arquitectura. Es una pérdida de contacto con el mundo exterior de este Ayuntamiento. Si no bajas del despacho a la calle, si no te empapas de las necesidades reales de tus ciudadanos, das la impresión de estar defendiendo otros intereses.

– A muchos les sorprendió su colaboración con Odón Elorza en la defensa del Cerro...

– Tengo la suerte de mantener una buena relación con él y nadie puede poner en duda su compromiso con esta ciudad. Creo que hemos dado un ejemplo de cómo diferentes pueden encontrar puntos de encuentro en la defensa del interés común.

– ¿Tienen alguna idea de qué hacer ahora en San Bartolomé?

– Un parque público, clarísimo. Estamos preparando un proyecto para presentarlo en público y atraer a la ciudadanía a ese proceso. Donostia está muy necesitada de esos espacios verdes que este gobierno subestima. Hay que empezar a contabilizar y factorizar el ahorro económico que cada árbol plantado supone en salud pública, en infraestructuras y demás servicios.