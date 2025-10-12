Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián Los vecinos de un edificio de nueve plantas, situado en la calle Goikoenea, se han llevado un gran susto por el humo que salía de una vivienda

Bomberos y Ertzaintza fuera del edificio en el barrio de Txomin Enea.

Un gran susto ha sido el que se han llevado varios vecinos de un edificio de nueve plantas, situado en la calle Goikoenea del barrio de Txomin Enea de San Sebastián, debido al fuego que se ha producido en una vivienda.

El suceso ha tenido lugar a las 14.19 horas cuando los servicios de emergencia han recibido la llamada por una gran cantidad de humo negro que estaba saliendo de una vivienda. Dotaciones de la Ertzaintza y de bomberos acudieron rápidamente al lugar de los hechos.

Ampliar Un bombero extingue el fuego dentro de la vivienda.

Debido a la inhalación de humo, varias personas han debido recibir asistencia sanitaria, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad. Aunque el fuego ya se encuentra extinguido, los bomberos todavía se encuentran realizando labores de ventilación en el lugar.

