Bomberos y Ertzaintza fuera del edificio en el barrio de Txomin Enea. J. M.

Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián

Los vecinos de un edificio de nueve plantas, situado en la calle Goikoenea, se han llevado un gran susto por el humo que salía de una vivienda

Marcela Salazar

Marcela Salazar

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:20

Un gran susto ha sido el que se han llevado varios vecinos de un edificio de nueve plantas, situado en la calle Goikoenea del barrio de Txomin Enea de San Sebastián, debido al fuego que se ha producido en una vivienda.

El suceso ha tenido lugar a las 14.19 horas cuando los servicios de emergencia han recibido la llamada por una gran cantidad de humo negro que estaba saliendo de una vivienda. Dotaciones de la Ertzaintza y de bomberos acudieron rápidamente al lugar de los hechos.

Un bombero extingue el fuego dentro de la vivienda.

Debido a la inhalación de humo, varias personas han debido recibir asistencia sanitaria, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad. Aunque el fuego ya se encuentra extinguido, los bomberos todavía se encuentran realizando labores de ventilación en el lugar.

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Te puede interesar

