El tráfico interior de Loiola se reordena y estrena entrada por Sierra de Aralar

Con un día de adelanto sobre la fecha anunciada por el Ayuntamiento, Loiola estrenó el martes a la mañana su nueva reordenación interna de tráfico, ... que está justificada por la próxima apertura a la circulación privada de los nuevos viales de Ciudad Jardín.

Esta reordenación supone que la nueva entrada al barrio loiolatarra se debe realizar desde la glorieta de los cuarteles, junto al puente de Urdinzu, por lo que las calles Sierra de Aralar y Urbia cambian de sentido. También se ha modificado el sentido de circulación de las calles Zubiondo, Sierra de Urbasa y Plazaburu, para redistribuir la circulación del tráfico interno del barrio.

Esta apertura se ha realizado tras llevar a cabo durante el fin de semana los correspondientes trabajos de asfaltado y cambios en la señalización vertical y horizontal de las nuevas direcciones de las calles. Eso sí, tal y como señalan varios vecinos del barrio, restan por pintar algunas plazas reservadas para personas con movilidad reducida y cambiar de lugar algunos contenedores.

Según explicó en julio la concejala del Movilidad, Olatz Yarza, el desarrollo residencial de Ciudad Jardín conlleva una nueva ordenación urbana que va a provocar el cierre de la calle Sierra de Aralar en su lado norte, entre las calle Urbia y Egia. Esto impedirá la normal circulación de los vehículos desde la rotonda de Urki situada en la calle Egia.

La actuación ha sido ejecutada por el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos, a través del contrato de servicios de reparación, renovación y mantenimiento de los pavimentos de las calles y caminos, en base a las prioridades dictaminadas por el Departamento de Movilidad. Para hacer posible esta intervención, la Junta de Gobierno Local aprobó el 1 de julio el contrato con la UTE Goki, formada por las empresas Serkom, Moyua y Campezo, con un presupuesto de 80.000 euros (IVA incluido).