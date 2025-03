Sirimiri: visita de jóvenes del Parlamento Europeo

Parte Vieja

Escribe Josetxo Ikazategi: «Los vecinos de la Parte Vieja estamos totalmente decepcionados por la falta de vigilancia y la incapacidad de Guardia Municipal y ... Ertzaintza al ignorar las normativas vigentes que afectan a esta zona. La circulación a cualquier día y de la noche está prohibida y los repartidores ya saben cuándo hacerlo. Las obras no pueden empezar antes de las 9 horas y tienen que terminar antes de las 20 horas y los sábados y domingos, ni clavar un clavo. La hostelería es el caballo de batalla: basuras, limpieza, horarios, ruidos, mesas en la calle, patios llenos de basura mezclada con género, consumir en mitad de la calle o más allá y un sinfín de irregularidades. Droga a diario en toda la Parte Vieja, ahora con bicicletas. Y más ordenanzas que los agentes ignoran. Luego solo pueden pasear hasta que un vecino haga su trabajo y se lo comunique. Señores policías, léanse las normativas».

Plan General

Comenta Ignacio E.: «Ahora dicen que el nuevo Plan General estará en 2028. Antes decían que sería en 2027, pero ya será en 2030 o 2032. La construcción de viviendas no se verá afectada al ser promovidas por organismos oficiales o empresas solventes, todas ellas con puertas giratorias, ya que la concejala se saca de la manga modificaciones puntuales para las torres de Riberas, San Bartolomé, Basque Culinary Center, etc. El otro día se publicaba en este medio que se debían muchos favores al Ayuntamiento. Sin embargo, los ciudadanos de a pie, no pueden realizar alguna modificación en su vivienda debido a que se les aplica una normativa de 1944 absurda, injusta, insolidaria y que, sin embargo se ha incumplido más de cien veces en estos 80 años sin que técnicos ni políticos digan nada. Y la concejala de Urbanismo no se muestra dispuesta a una modificación puntual de esta injusticia».

Aparcar en Berio

Comenta F. F.: «Lunes, plaza Marugame y calles transversal y trasera. Había al menos diez vehículos de una empresa de calentadores que está en esa plaza. Es algo que llevo observando desde hace tiempo. El problema es que ocupan las plazas y no mueven los vehículos en todo el día. No entiendo que si no trabajan puedan ocupar tantas plazas de aparcamiento. Deberían buscar otro lugar donde aparcar. Porque en la zona hacen falta sitios al haber instituciones de personas mayores y de jóvenes a los que familiares y amigos van de visita».

Zubiberri

Comenta Mariano: «Es indignante que la vivienda sea la primera preocupación de la ciudadanía, te cansas de oír sobre la escasez de vivienda a precios asequibles, los precios de los alquileres por las nubes, la necesidad de aumentar el parque de vivienda protegida, etc. Un montón de años esperando a que por fin empiecen a construir en el Infierno y resulta que van a construir antes las viviendas a precio libre que las viviendas protegidas VPO y tasadas. Es increíble y una muestra clara de lo que les importa a los políticos el problemón que hay con la vivienda. De chiste».

Agradecimiento

Desde Arriaga Serafines Elkartea quieren «agradecer a todas las personas que han participado en las actividades organizadas en torno al Domingo de Piñata. Especialmente agradecemos la alta participación en el concurso de disfraces. El nivel fue tan alto que pudimos disfrutar de un inmejorable espectáculo. Eskerrik asko a Super Mario Kart, Hau Umorea, Los Rocieros y un interminable etc. También felicitamos a la persona ganadora. Gracias a vuestra ingeniosa participación pasamos una tarde realmente divertida».