Sirimiri: La vegetación invade el carril en Zorroaga

Refugios climáticos

Comenta Begoña Gárate: «He leído el artículo de DV sobre los refugios climáticos habilitados por el Ayuntamiento y, si bien me parece una ... buena idea, debo decir que para mí el mejor paseo por la frondosidad de sus árboles y su sombra es el paseo de Bizkaia, por su cercanía del río y porque al mismo tiempo se encuentra cerca del parque de Araba, del parque Mentxu Gal y de Cristina Enea. Eso sí, el Ayuntamiento debería cuidarlo más porque hay una circulación desmedida con la contaminación acústica y ambiental que eso supone y porque los bancos están hechos una pena, sin barnizar hace muchos años y cubiertos de verdín que mancha la ropa, por lo que o se limpian o se ponen nuevos como se ha hecho en el parque de Araba».

Escaleras de Manteo

Escribe Javier Castroviejo: «Los vecinos de Manteo hemos oído las declaraciones del señor alcalde con estupor. Dice que están dispuestos a buscar soluciones y habla de tres. Primero, las escaleras que están pegadas a la casa de cultura Okendo, que ya existen desde hace años. Segundo, el acceso peatonal de subida por la carretera de la calle Rodil, que ya existía desde años subiendo la citada carretera a la izquierda. Ahora quieren hacer una acera en el lado derecho, con lo cual justificar su postura de tirar las escaleras para habilitar una entrada particular por la carretera de Rodil al Basque Culinary Center por la zona donde estaban las escaleras. Es el único motivo por el que crean toda está historia, que lo único que hace es perjudicar la movilidad del barrio. Prohibiendo el sentido de bajada de los coches, motos y bicis para no entorpecer la entrada de sus vehículos al GOe. Quitándonos un acceso directo desde la avenida de Navarra (las escaleras que van a tirar) y el doble sentido que tenía desde hace muchos años la carretera. Lo único que van a poner nuevo es el citado ascensor que está al lado de las escaleras de Okendo y que agradecemos, pero que no solucionan el problema de accesibilidad y movilidad. Señor alcalde, a nosotros no nos puede engañar, pero no intente hacerlo con resto de la ciudadanía».

Obras en Easo

Opina Sara: «Menudo desastre la obra que están haciendo en la calle Easo. Han ampliado las aceras considerablemente y, como consecuencia, la carretera –por la que solo circularán los autobuses– tiene una anchura insuficiente. ¿Se imaginan si hay una emergencia: (bomberos, ambulancias)? ¿Tendrán que subirse a la acera? ¿Y si alguien necesita acompañar o recoger de su casa a personas con movilidad reducida e incluso en silla de ruedas? Más y más en toda la zona viaria del Centro. El o la responsable de este atropello se ha cubierto de gloria. ¡Así nos va!».

Perros en Ondarreta

Denuncia María: «El domingo por la mañana, primer día de temporada de playas, desde el paseo de Ondarreta he visto cinco perros en la arena. Algunos han cagado y meado. Según la normativa que figura en la página web del Ayuntamiento, los perros no pueden bajar a la playa desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. ¿Quién tiene que vigilar que se cumplan las ordenanzas? Ni en temporada podemos ir a la playa y dejar con tranquilidad nuestros enseres sin que algún perro nos pisotee la bolsa o nos mee en la toalla? Qué falta de educación. Multen a las personas que no cumplen las normas, por lo visto es la única manera de que aprendan».

Bolsas de orgánico

Critica Puri: «Me parece muy bien que tengamos que reciclar el orgánico, pero cuando hay que buscar las bolsas en las máquinas de los polideportivos suelen caer muy bajo y nos tenemos que agachar mucho. No creo que sea la mejor opción para la gente mayor y con problemas de movilidad».