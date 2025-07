Sirimiri: Vallado roto en el parque Aitzol

DV Sábado, 5 de julio 2025, 07:15 Comenta Compartir

Más de taxis

Mercedes escribe: «Acabo de leer en El Diario Vasco, en el Sirimiri, lo que ha escrito María A. 'Los taxis de mal ... en peor'. Suscribo totalmente lo que ella dice, ya que se constata a diario que los donostiarras sufrimos, y mucho, la carencia de taxis en esta ciudad. Y añado que es muy difícil entender que con una población muy envejecida, con una población flotante de turistas cada vez más alta, con unas bajadas de bandera de las más caras del Estado en lo que parece un negocio rentable y con unas restricciones de circulación cada vez mayores, el acceder a un taxi cuando se necesita sea una prueba de paciencia y un enfrentamiento con los operadores, desbordados, y en ocasiones con los propios taxistas que están hartos de oír lo mismo. No hablamos de coger taxis porque da pereza andar, por capricho, hablamos de necesidad. De personas mayores con dificultades de movilidad y sin coche, que van al ambulatorio, a visitar a un cónyuge a una residencia, necesidad de acudir a un domicilio por una urgencia, personas con necesidad de estar a una hora intempestiva en un sitio concreto, necesidad de transporte por imprevistos. Es vergonzoso que los habitantes, dispuestos a pagar por el servicio, tengamos que pedir favores a amigos con coche porque no hay oferta de algo que sí parece dar beneficios. Y cabe preguntarse si en otras ciudades los taxis van bien, ¿por qué aquí no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sé liberaliza de una vez un servicio básico y que está empezando a ser imprescindible y de primera necesidad para muchas personas que no tienen acceso a otro medio de transporte?».

Benidorm o Donostia Iñigo González denuncia: «Me quiero quejar de las playas de Donostia, sobre todo por La Concha. Llevamos quince días de temporada y las playas parecen un circo, todo vale, altavoces, sombrillas, carpas, mesas, bebidas... Con lo que ha sido Donostia, y ahora parece Benidorm. No quiero decir que debamos retroceder años para ver cómo eran las playas, con sólo unos pocos años es suficiente. ¿No había una ordenanza del Ayuntamiento para evitar esta situación? ¿A quién corresponde el trabajo para denunciar estos hechos? El Ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto. La imagen de la ciudad cada vez es peor, es una vergüenza, como las personas que andan por las calles sin camiseta y en bikini. ¡Señor Alcalde, hago algo al respecto por favor! Para que así podamos volver a ver una ciudad como la que hemos conocido». Curva del Urumea Dice Baltasar de la Hera: «En la salida, en coche, de San Sebatián por el Urumea hay una curva cerrada, y en ambos lados las grandes protecciones tubulares, de más de 120 milímetros de diámetro, están oxidadas. Por favor, es necesario pintarlas. Para quienes sean los responsables, están demostrando que hay descuido institucional. Llaman la atención del ciudadano estas anomalías, olvidos de pintura o similares. Según una concejala, cuyo nombre no recuerdo, la «ciudad marcha», pero luego se demuestra lo contrario. Alguien tiene que hacer algo. Los políticos buscan 'hacer mella' o impresionar a la población. Por lo que, si algún político lo lee, actué para mejorar el cuidado externo de la ciudad a la vista de los ciudadanos». Paseo de Oriamendi Protesta Raúl: «El paseo de Oriamendi, entre Aiete y Miramon, se ha convertido en un suplicio para quienes venimos a trabajar en coche al parque tecnológico por culpa de los incontables baches que salpican la calzada. ¿Acaso no hay dinero para arreglar una carretera tan transitada?».

